CHP'nin Adana Bölge Toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Vatandaşa özlemiş olduğu 'halkçı belediyecilik' hizmetini vermek bizim görevimiz. 96 yıllık bir tarihimiz var, örgütümüz güçlü. Belediye başkanlarımızın vatandaşa daha iyi hizmet etmesi yönünde, CHP örgütü kolaylaştırıcı bir görev üstlenecek." dedi.

Salıcı, partisince kentteki bir otelde 12 ilden bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen Adana Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu yıl 10 bölgede toplantı yapacaklarını, bunların ilkini Adana'da gerçekleştirdiklerini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değinen Salıcı, "Dediler ki '14 bin oyla İstanbul kazanılmaz.' Biz de sorduk, 'Kaç oyla kazanmak lazım, 800 bin yeter mi?' Yeter. 800 bin oyla kazandık. Millet iradesi diye iktidara gelen, 'Yasakları, yoksulluğu, yolsuzluğu yok edeceğiz' diye iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi, kendi hikayesini ortadan kaldırarak millet iradesine İstanbul'da bir tekme vurdu. Sonra gördük ki sadece İstanbul'da değil, başka yerlerde de buna niyetleri varmış. Ama İstanbul'daki seçim, onların anladığı anlamda bir genel seçim havasına büründü, tüm Türkiye'de yankılanan bir seçime dönüştü ve o seçim sonucunda CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu tarihi bir oyla, yüzde 54 oyla, Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasi partinin almadığı kadar yüksek bir oyla tekrardan seçimi kazandı." diye konuştu.