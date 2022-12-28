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Christmas ne demek, ne zaman? Christmas, noel ve yılbaşı aynı mı? 2023 yılbaşı tarihi!

28.12.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıl için geri sayım devam ediyor. Yılbaşına kısa bir süre kala christmas, noel ve yılbaşının aynı şey olup olmadığı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Christmas, noel ve yılbaşı sıklıkla birbirine karıştırılıyor. Peki christmas ne demek, ne zaman? Christmas, noel ve yılbaşı aynı mı? İşte 2023 yılbaşı tarihi!

Christmas ne demek, ne zaman? Christmas, noel ve yılbaşı aynı mı? 2023 yılbaşı tarihi!

2022'nin sonlarına gelindi. Umutla beklenen 2023 için kutlama hazırlıkları başladı. Bu noktada, sıklıkla karıştırılan christmas, noel ve yılbaşı üçlüsü hakkında kafalarda soru işareti oluştu. Peki christmas ne demek, ne zaman? Christmas, noel ve yılbaşı aynı mı? İşte 2023 yılbaşı tarihi!

CHRİSTMAS NE DEMEK?

Christmas Noeal arifesidir, noelden daha önemli bir gün olarak kutlanır.

Christmas ne demek, ne zaman? Christmas, noel ve yılbaşı aynı mı? 2023 yılbaşı tarihi!

Noel, Hristiyanlık inancında Hz. İsa’nın doğumunu kutlamak amacı olan bir bayramdır.

Christmas ne demek, ne zaman? Christmas, noel ve yılbaşı aynı mı? 2023 yılbaşı tarihi!

Christmas ile noel birbirine sıklıkla karıştırılır. Ancak christmas 24 Aralık tarihine, noel ise 25 Aralık tarihine denk gelir.

Christmas ne demek, ne zaman? Christmas, noel ve yılbaşı aynı mı? 2023 yılbaşı tarihi!

Yılbaşı ise adı üstünde yılın ilk gününe denk geliyor.

Christmas ne demek, ne zaman? Christmas, noel ve yılbaşı aynı mı? 2023 yılbaşı tarihi!

Yani 1 Ocak yılbaşı kutlanacak.

Christmas ne demek, ne zaman? Christmas, noel ve yılbaşı aynı mı? 2023 yılbaşı tarihi!

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Noel christmas kutlama

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