Christmas ne demek, ne zaman? Christmas, noel ve yılbaşı aynı mı? 2023 yılbaşı tarihi!

2022'nin sonlarına gelindi. Umutla beklenen 2023 için kutlama hazırlıkları başladı. Bu noktada, sıklıkla karıştırılan christmas, noel ve yılbaşı üçlüsü hakkında kafalarda soru işareti oluştu. Peki christmas ne demek, ne zaman? Christmas, noel ve yılbaşı aynı mı? İşte 2023 yılbaşı tarihi!

CHRİSTMAS NE DEMEK?

Christmas Noeal arifesidir, noelden daha önemli bir gün olarak kutlanır.

Noel, Hristiyanlık inancında Hz. İsa’nın doğumunu kutlamak amacı olan bir bayramdır.

Christmas ile noel birbirine sıklıkla karıştırılır. Ancak christmas 24 Aralık tarihine, noel ise 25 Aralık tarihine denk gelir.

Yılbaşı ise adı üstünde yılın ilk gününe denk geliyor.

Yani 1 Ocak yılbaşı kutlanacak.





