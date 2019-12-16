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Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde otel yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 17:56 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hasar meydana geldi.

İlçedeki kayak merkezinin yer aldığı oteller bölgesinde bulunan 5 katlı bir otelin en üst katındaki 2 odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler otel görevlilerince söndürülemeyince, itfaiye ekipleri çağrıldı.

Sarıkamış itfaiyesi ekipleri, otel görevlileri ve vatandaşlarca müdahale edilen yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangında, otelin 2 odasında hasar oluştu.

Olay sırasında otelde konaklayan bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış yangın

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