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Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz'dan geçmiş göndermeli mesaj: Ne de olsa 1995'ten bu yana değişmeyen tek şey...

18.11.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1995 yılında yayın hayatına başlayan ve büyük bir hayran kitlesi oluşturan Çiçek Taksi dizisinde Fırıldak Ömer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz, İstanbul'daki taksi sorununa dikkat çekti. Küçükayvaz, İstanbul'un nüfusunun 27 yılda iki kat artmasıyla taksi sayısının aynı kalmasına sitem etti ve bu durumun insanın doğasına aykırı olduğunu söyledi.

Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz'dan geçmiş göndermeli mesaj: Ne de olsa 1995'ten bu yana değişmeyen tek şey...

İstanbul'da yaşayanların en büyük sorunlarından biri de kuşkusuz taksi sorunu. Mega kentte taksi bulmak günden güne zorlaşırken konuyla ilgili ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz'dan çok konuşulacak bir video geldi. 1995 yılında yayınlanmaya başlayan Çiçek Taksi dizisinde Fırıldak Ömer karakteriyle hafızalara kazınan Küçükayvaz, İstanbul'un nüfusunun 27 yılda iki kat arttığına ama taksi sayısının aynı kalmasına dikkat çekti.

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Cengiz Küçükayvaz'ın taksi içerisinde olduğu bir video yayınlandı. Küçükayvaz videoda taksi sorunu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

'27 SENEDE DEĞİŞMEYEN BİR TEK ŞEY VAR; O DA TAKSİ SAYISI'

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"Ben, Cengiz Küçükayvaz. Z kuşağı beni hatırlamaz. 1995 senesinde yayın hayatına başlayan bir dizi vardı. Çiçek Taksi. Ben orada, Fırıldak Ömer isimli bir karakteri canlandırıyordum. Evet, vay be! 1995-2022. Aradan 27 sene geçmiş ya. 27 senede ne çok değişti arkadaş. Mesela, İstanbul'un nüfusu ikiye katlandı. Fakat bu 27 senede değişmeyen bir tek şey var arkadaş; o da taksi sayısı. Allah Allah. İstanbul'un nüfusu katlanıyor ama taksi sayısı neredeyse aynı. Ya bir kere insan doğasına aykırı bu. Valla bak, ben şahsen bir zaruret halini alan bu yeni taksilerin hizmete alınmasını canıgönülden destekliyorum. Hem bir taksici olarak, hem de bir vatandaş olarak. İstanbul halkı bu taksi sorunundan bıktı usandı. Gözünü seveyim, İstanbul için yeni taksi. Taksi hemen şimdi! Kalın sağlıcakla."

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