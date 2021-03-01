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Ciddi kararlar... Yay burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)

fadoncu fadoncu 01.03.2021 06:34 | Son Güncelleme:
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Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 mart ayı Yay burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğan Yay burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yay burcunu 2021 mart ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Yay burcu, Balık Yeni Ayı, Terazi ve Başak dolunayından mart ayında nasıl etkilenecek? Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları... İşte Yay Burcu mart 2021 aylık burç yorumu...

Yükseleni yay ve Güneş'i yay burcunda olan kişilerin mart 2021 aylık burç yorumları nasıl olacak sorusu gündem oldu. Bu ay gökyüzünde geçtiğimiz 27 Şubat'ta Başak Dolunayı yaşandı. 13 Mart 2021 Balık Yeniayı olacak ve 28 Mart 2021 Terazi Dolunayı gerçekleşecek. Yay burcu mart ayında bu gökyüzü olaylarından nasıl etkilenecek?
Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 mart ayı yay burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğan yay burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yay burcunu 2021 mart yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yay burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Aylık mart burçlarda yay burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Yay Burcu mart aylık burç yorumu...

YAY BURCU MART 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (23 Kasım - 21 Aralık)

Bu ay ilişkilerinizde yeni dengeler kurulacak. Yakın çevreniz değişecek. Hayatınızla ilgili daha ciddi kararlar alacak, daha önce dikkate almadığınız konulara artık daha akılcı ve kuralcı yaklaşacaksınız.

3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. İlişkiler alanınıza geçen Mars ile ay boyunca her türlü ilişkinizde hızlı gündemler, yenilikler, hızlı değişimler söz konusu olacaktır. Bazı ilişkilerinizi, dostluk ve ortaklıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Hayatınızdan çıkan insanlar sebebiyle yaşamınızda açılan yer, yeni insanlarla dolabilir. İlişkilerinizde iki farklı yol veya iki farklı kişi arasından bir seçim yapabilirsiniz.

13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında evinizde yenilemeler ve tadilatlar yaptırabilirsiniz. Hayatınızda yeni bir düzen inşaa etmeye başlayabilirsiniz. Alışkanlıklarınızı ve rutininizi değiştirebilirsiniz. Aile üyelerinin sağlığıyla ilgili destekler alabilirsiniz. Aile içerisinde kutlamalar, partiler ve seremoniler gerçekleştirilebilir.

20 Mart Güneş Koç burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında aşk hayatınızda güçlü tutkular, yüksek bir heyecan ve arzu içerisinde olabilirsiniz. Hayattan keyif alacağınız, sizi heyecanlandıracak fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kendinize güvenmek, içinizdeki çocuğa kulak vermek şans ve fırsatlarınızı arttıracaktır.

28 Mart tarihinde Terazi burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, sosyalleşebilirsiniz. Arkadaşlarınızdan destekler görebilir, destek ve fayda gördüğünüz ilişkilere daha çok önem verebilirsiniz. Size fayda sağlamayan insanlar ve ortamlardan ise sessizce uzaklaşabilirsiniz.

Yay burcu yıllık yorum 2021... Yayların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Yay burcunu 2021'de neler bekliyor?Yay burcu yıllık yorum 2021... Yayların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Yay burcunu 2021'de neler bekliyor?


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