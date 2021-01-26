Çift dokunma hareketi geri geliyor

Bu hareketin ismi için Zombieland filminden bir karakterden ilham alındı. Harekete, karakterin ünlü “çift dokunma” kuralına atıfta bulunan “Columbus” kod adı verildi. Varsayılan olarak, bu hareket Google Asistan’a ulaşmanın başka bir kolay yolu olarak tasarlandı. Ancak aynı zamanda dahili olarak çeşitli eylemlere göre de yapılandırılabiliyor. Columbus hareketi ayrıca, bir zamanlayıcıyı kapatmanın veya bir alarmı ertelemenin de en hızlı yolu olarak kullanılabiliyor.

GOOGLE COLUMBUS'U CANLANDIRIYOR

O zamanlar, bu “Columbus” hareketinin Pixel 4a, Pixel 4a 5G ve Pixel 5’in sahip olmadığı “Active Edge” sıkıştırma hareketinin yerini alacağına inanılıyordu. Fakat, Android 11, Pixel telefonlar için tamamen piyasaya sürüldüğünde, Columbus’un çift dokunuşu hiçbir yerde görülmedi. 9to5Google tarafından görüntülenen bilgilere göre Google, Android 12 ile Google Pixel telefonlarında “Çift dokunma” ile aktive olan Columbus’u yeniden canlandırmak için çalışıyor. Telefonunuzun arkasına hızlıca iki kez dokunarak, yapabileceğiniz şeyler ise şunlardan oluşuyor: Google Asistan’ı etkinleştirmek, ekran görüntüsü almak, medya oynatmayı duraklatmak / devam ettirmek, bildirimleri açmak ve son uygulamalar penceresine ulaşmak.