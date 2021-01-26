Çift dokunma hareketi geri geliyor

Bu hareketin ismi için Zombieland filminden bir karakterden ilham alındı. Harekete, karakterin ünlü “çift dokunma” kuralına atıfta bulunan “Columbus” kod adı verildi. Varsayılan olarak, bu hareket Google Asistan’a ulaşmanın başka bir kolay yolu olarak tasarlandı. Ancak aynı zamanda dahili olarak çeşitli eylemlere göre de yapılandırılabiliyor. Columbus hareketi ayrıca, bir zamanlayıcıyı kapatmanın veya bir alarmı ertelemenin de en hızlı yolu olarak kullanılabiliyor.
O zamanlar, bu “Columbus” hareketinin Pixel 4a, Pixel 4a 5G ve Pixel 5’in sahip olmadığı “Active Edge” sıkıştırma hareketinin yerini alacağına inanılıyordu. Fakat, Android 11, Pixel telefonlar için tamamen piyasaya sürüldüğünde, Columbus’un çift dokunuşu hiçbir yerde görülmedi. 9to5Google tarafından görüntülenen bilgilere göre Google, Android 12 ile Google Pixel telefonlarında “Çift dokunma” ile aktive olan Columbus’u yeniden canlandırmak için çalışıyor. Telefonunuzun arkasına hızlıca iki kez dokunarak, yapabileceğiniz şeyler ise şunlardan oluşuyor: Google Asistan’ı etkinleştirmek, ekran görüntüsü almak, medya oynatmayı duraklatmak / devam ettirmek, bildirimleri açmak ve son uygulamalar penceresine ulaşmak.
Columbus, Android 11 Geliştirici Önizlemesi’ne ilk geldiğinde paylaşılan bir geri bildirim, hareketin biraz fazla hassas olması sorununa parmak basıyordu. Android 12 ile birlikte gelen yeni sürüm ise telefonunuzu yalnızca sert dokunuşları tanıyacak şekilde ayarlamanıza olanak tanıyacak. Android ve Pixel telefonlardaki diğer hareketler gibi, ilk Columbus çift dokunuşunu tamamen devre dışı da bırakılabilir.
İlk Android 11 Geliştirici Önizlemesi, geçen yılın şubat ayı ortalarında geldi. Android 12 aynı düzeni izlerse, Çift Dokunma hareketiyle tanışmamız sadece birkaç hafta içinde gerçekleşebilir. Bununla birlikte ilk Columbus, Android 11’den belirsiz bir şekilde kaldırıldı ve Android 12’den çekilmesi de ihtimaller arasında.
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