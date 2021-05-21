Çiftçilere destek ödemesi yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere verilecek olan mazot ve gübre destek ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Çiftçilerin merakla beklediği destek ödemesine ilişkin açıklama geldi. Bakan Bekir Pakdemirli, çiftçilere destek ödemesi yapılacağını ifade etti. Peki,mazot ve gübre desteğinin ödemesi ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar...

ÇİFTÇİYE MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiye mazot gübre desteği verileceğini duyurarak şunları söyledi:

‘’Mazot ve gübre desteği kapsamında 130 milyon 510 bin 158 TL, kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 7 milyon 904 bin 951 TL ödenecek’’

Açıklamanın ardından mazot gübre desteğinin ne zaman yatacağına ilişkin açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

