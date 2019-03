İlaç fiyatlarında, her yılın şubat ayının 15'inde sektörle bir araya gelinerek bir önceki yılın avro kuru ortalamasına göre düzenleme yapıldığını hatırlatan Koca, bu yıl da ilgili düzenlemenin yapılarak yürürlüğe girdiğini anımsattı. Koca, "Bu çerçevede dolar ve avrodaki dalgalanmayla birlikte artışın biraz fazla olacağı beklentisiyle yer yer üretici, depocu ve eczanelerde stok eğiliminin olduğunu gördük. Bunun getirdiği bir sonuçtu." dedi.

Her yıl mart ayının son haftasında sektörün beklentileri alınarak ilgili Bakanlıkların bir araya geldiğini ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede düzenlemesi yapılabilecek olan ilaçlarla ilgili de bir çalışma yapılıyor, her yıl yapılıyor bu. Önümüzdeki hafta itibarıyla yapılabilecek düzenlemeyi de netleştirmiş olacağız. Şu an her türlü ilacın olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Gelecek hafta itibarıyla, düzenleme yapılacak ilaçlar varsa bunu da yapmış olacağız. Dolayısıyla bu anlamda vatandaşımız tedirgin olmasın."

İlaç fiyatlarına ilişkin bir tedirginliğin olmaması gerektiğinin altını çizen Koca, "Fiyat düzenlemesiyle ilgili bir önceki avro kurunun yüzde 70'i etkiliyordu, yaptığımız düzenlemeyle bir önceki avro kurunu yüzde 70'den yüzde 60'a çektik, yani yüzde 60 üzerinden bir düzenleme, dengeleme yapılmış oldu. Dolayısıyla bu anlamda maliyenin öngörmediği bir şeyden bahsetmiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de bulunmayan ilaçlardan temini sağlanacaklarda fiyatlandırmanın nasıl olacağına ilişkin soru üzerine Koca, "Ruhsat alınır ve ruhsat alım döneminde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bu dönemde ruhsatı verirken zaten fiyatını belirlemiş olur." değerlendirmesinde bulundu.