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Çiğ bademin faydaları nelerdir? Çiğ badem kalori ve besin değerleri

30.04.2023 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Badem sağlıklı yağlar, protein, lif, vitamin ve mineral açısından zengin olan bir kuru yemiştir. İşlem görmemiş yani çiğ badem rafine edilmiş veya işlenmiş bademlere göre daha besleyicidir. Çiğ bademler doğal yağlarının korunmasını sağlar ve yüksek miktarda E vitamini içerirler, bu da antioksidan etkileri için önemlidir.

Çiğ bademin faydaları nelerdir? Çiğ badem kalori ve besin değerleri

İçindekiler

  • Çiğ badem faydaları nelerdir?
  • Çiğ badem kalorisi nedir?
  • Çiğ badem nasıl kavrulur?
  • Çiğ badem zayıflatır mı?
  • Diyette çiğ badem yenir mi?
  • Çiğ badem mi kavrulmuş badem mi daha sağlıklı?
  • Çiğ badem günde ne kadar yenmeli?

Kavrulmuş ve işlem görmüş bademlerin aksine çiğ bademler daha düşük sodyum ve şeker içeriğine sahiptirler. Bademlerin kabuklu tüketilmesi lif içeriğini arttırır ve sindirim sağlığına katkıda bulunur. Çiğ bademler taze ve lezzetli oldukları gibi, birçok diyetin ve sağlıklı yaşam tarzının bir parçasıdırlar. Ancak bademler alerjik reaksiyonlara neden olabilen bir gıda olabileceğinden, tüketmeden önce doktor veya diyetisyen ile konuşulmalıdır.

Çiğ badem faydaları nelerdir?

Badem sağlık için oldukça faydalı bir besindir. İçeriğinde bulunan yüksek orandaki protein, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller sayesinde birçok faydası vardır. Çiğ bademin faydaları:

Kalp sağlığı: Kalp sağlığı için faydalı olan doymamış yağ asitleri, magnezyum ve lif bakımından zengindir.
Kanser riskini azaltır: Antioksidan özellikleri sayesinde kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir.
Kilo kontrolü: Protein ve lif bakımından zengin olduğu için tokluk hissi verir ve açlık hissini azaltır.
Kemik sağlığı: Kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller bakımından zengindir ve kemik sağlığı için önemlidir.
Cilt sağlığı: E vitamini bakımından zengindir ve cilt sağlığı için faydalıdır.
Kan şekerini düzenler: BDüşük glisemik indeksli bir besindir ve kan şekerini düzenleyebilir.
Beyin sağlığı: Beyin sağlığı için önemli olan omega-3 yağ asitleri ve vitamin E bakımından zengindir.

Çiğ badem kalorisi nedir?

Çiğ badem besin değeri yüksek ve kalorisi düşük bir kuru yemiş türüdür. 100 gram çiğ badem yaklaşık olarak 576 kalori içerir. Ancak badem yüksek oranda lif, protein, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller içerir. Bademin içerdiği yağlar, özellikle tekli doymamış yağ asitleri olarak bilinen oleik asitler, kalp sağlığı için faydalıdır.

Badem E vitamini, magnezyum, demir, çinko, bakır ve manganez gibi önemli minerallerin yanı sıra B vitaminleri de içerir. Bademin yüksek lif içeriği, sindirim sistemi sağlığı için faydalıdır ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Ancak bademin yüksek kalorisi nedeniyle, tüketimi sınırlandırılmalı ve diyetin bir parçası olarak dengeli bir şekilde tüketilmelidir. Çiğ badem besin değerleri:

  • Karbonhidrat: 3.7 gr
  • Protein: 18.72 gr
  • Yağ: 54.1 gr
  • Lif: 15.18 gr
  • Kolesterol: 0
  • Sodyum: 5 mg
  • Potasyum: 835 mg
  • Kalsiyum: 250 mg
  • A vitamini: 20 iu
  • C vitamini: 0.8 mg
  • Demir: 4.13

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Çiğ badem nasıl kavrulur?

Çiğ badem kavurmak için iki farklı yöntem tercih edilebilir. Tavada ya da fırında kolaylıkla çiğ badem kavurabilir, tuzlayabilir ve bu şekilde tüketebilirsiniz. “Badem tavada nasıl kavrulur?” sorusu için şu aşamaları takip edin:

  • Bademleri yapışmaz bir tavaya alın ve orta ateşte hafifçe karıştırarak kavurun.
  • Yaklaşık 3-5 dakika sonra bademlerin rengi hafifçe değişecektir.
  • Bu aşamada tahta bir spatula yardımıyla bademleri karıştırın.
  • Bademler kavrulduktan sonra tuz ekleyin ve tavayı sallayarak bademleri karıştırın.
  • Orta ateşte karıştırarak yaklaşık 1-2 dakika daha kavurun.
  • Bademlerin rengi daha koyulaşacak ve tuzun bademlere eşit olarak dağıldığından emin olun.
  • Kavrulmuş bademleri tavadan alın ve soğumaya bırakın.

Fırında badem kavurmak isteyenler için “Fırında badem nasıl kavrulur?” sorusunun cevabı şu şekildedir:

  • Fırınınızı 200 dereceye ayarlayın ve fırın tepsisine bademleri tek bir katman halinde yayın.
  • Üzerine hafifçe su serpip ardından tuz ekleyin.
  • Bademleri yaklaşık 15-20 dakika, 200 derecedeki fırında pişirin.
  • Her 5 dakikada bir tepsinizi fırından çıkararak hafifçe sallayın, böylece bademlerin her tarafı eşit şekilde pişecektir.
  • Pişirdikten sonra fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Bademleri çok fazla kavurursanız tadı acılaşabilir ve besin değerleri azalabilir, bu nedenle kavurma süresine dikkat etmek önemlidir. Ayrıca kabukları soyduktan sonra bademleri hava almayan bir kapta saklamanız daha iyidir. Buzlu badem yapmak isterseniz bademleri şekerli su karışımında bekletip daha sonra fırınlayabilirsiniz. Buzlu bademler tatlı bir atıştırmalık olarak servis edilebilir veya salatalarınızda kullanabilirsiniz.

Çiğ badem zayıflatır mı?

Çiğ badem sağlıklı bir besin kaynağıdır ve diyetlerde yer alması önerilir. Ancak, bademin yağ içeriği yüksektir ve yüksek kalori içerir. Bu nedenle badem tüketimi diyetinize uygun olarak sınırlandırılmalıdır. Çiğ badem, yağda kavrulmuş bademe göre daha az kaloriye sahiptir ve yağ oranı daha düşüktür. Yağda kavrulmuş bademlerin tadı daha yoğun ve lezzetlidir ancak bu işlemle birlikte kalori ve yağ içeriği artar.

Bademin zayıflatıcı etkisi olmamakla birlikte, içerdiği sağlıklı yağlar, protein ve lif sayesinde tokluk hissi sağlar. Bu nedenle, uygun miktarda tüketildiğinde diyetinize yardımcı olabilir. Ancak, bademin fazla tüketilmesi kilo alımına neden olabilir.

Diyette çiğ badem yenir mi?

Diyet yapan kişiler çiğ badem yiyebilirler. Çiğ badem, sağlıklı yağlar, protein, lif, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir besindir. Sağlıklı yağlar, tokluk hissi verir ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Protein ve lif, tokluk hissini arttırır ve sindirim sistemini destekler. Ayrıca badem, E vitamini, magnezyum, fosfor ve manganez gibi birçok önemli mineral ve vitamin kaynağıdır.

Çiğ badem yemeden önce porsiyon kontrolü yapmak önemlidir. Badem, yüksek kalorili bir besindir ve aşırı tüketimi diyet hedeflerinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Günde yaklaşık bir avuç çiğ badem tüketmek, sağlıklı bir diyetin bir parçası olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte, diyetinizde badem yerine diğer sağlıklı yiyeceklerle değiştirmek de iyi bir seçenek olabilir.

Çiğ badem mi kavrulmuş badem mi daha sağlıklı?

Çiğ badem ve kavrulmuş badem arasında sağlık açısından bir tercih yapmak zor olabilir, çünkü her ikisi de farklı faydalar sağlar. Çiğ badem kavrulmuş bademe göre daha yüksek miktarda lif, E vitamini, folat ve magnezyum içerir. Bu besinler, sindirim sağlığından kalp sağlığına kadar birçok alanda vücut için faydalıdır. Ancak kavrulmuş badem de sağlıklı bir atıştırmalıktır. Kavrulma işlemi, bademin tadını artırır ve besinlerin daha kolay emilmesini sağlar. Ayrıca kavrulma işlemi, bademdeki bazı anti-nutriyentleri yok eder ve böylece vücut tarafından daha iyi emilim sağlanır.

Bademlerin kavrulması sırasında yüksek sıcaklıkta uzun süre tutulması, besin değerlerinin kaybolmasına veya zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, bademler kavrulurken dikkatli olunmalı ve aşırı ısıl işlemden kaçınılmalıdır. Sonuç olarak çiğ badem ve kavrulmuş badem arasında tercih yaparken kişinin ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre seçim yapması daha uygun olacaktır.

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Çiğ badem günde ne kadar yenmeli?

Çiğ bademin günlük tüketim miktarı kişinin yaşına cinsiyetine, kilosuna ve sağlık durumuna göre değişebilir. Ancak genel olarak uzmanlar günlük ortalama 20-30 gram (yaklaşık bir avuç) çiğ badem tüketilmesini önermektedir. Fakat kişinin yeme alışkanlıklarına, diyetine ve ihtiyaçlarına göre bu miktar artırılabilir veya azaltılabilir. Özellikle kilo problemi olan kişilerin aşırıya kaçmadan tüketmeleri daha uygun olacaktır. Ayrıca çiğ badem kalorisi yüksek bir gıda olduğu için fazla tüketilmesi kilo alımına neden olabilir. Bu nedenle günlük tüketim miktarı konusunda uzman bir diyetisyen veya doktorla görüşmek faydalı olacaktır.

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