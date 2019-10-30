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Çiğdem'i bıçaklayarak öldüren sevgilisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 10:33 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de tartıştığı sevgilisi Çiğdem Tokgöz'ü (28) bıçaklayarak öldüren Aslan Aydemir (41), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Çiğdem'i bıçaklayarak öldüren sevgilisi tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de tartıştığı sevgilisi Çiğdem Tokgöz'ü (28) bıçaklayarak öldüren Aslan Aydemir (41), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Olay, 2 gün önce Çiğdem Tokgöz'ün Talas ilçesi Deliçay Sokak'ta yaşadığı evinde meydana geldi. Bünyan ilçesinde çiftçilik yapan evli Aslan Aydemir, tartıştığı sevgilisi 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz'ü ekmek bıçağı ile bıçakladı. Aydemir, evine gidip yakınlarına durumu anlattı. Yakınları da Aydemir'i polise götürüp, teslim etti. Aydemir'in ifadesi üzerine adrese giden ekipler, Çiğdem Tokgöz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Tokgöz, dün kentte toprağa verildi.
Aydemir emniyetteki ifadesinde, "Yaklaşık 5 yıldır Çiğdem ile birliktelik yaşıyorum. Kendisi sevgilim olur. Köyde bana ait olan hayvanlarımı zaman zaman satarak Çiğdem'e geçimini sağlaması için para verdiğim oluyordu. Son zamanlarda param kalmayınca Çiğdem'le sürekli tartışma yaşamaya başladık. Olay günü eve gittiğimde yine tartışma yaşadık. Dayanamayıp, mutfaktaki bıçakla saldırdım" dedi.
Aslan Aydemir, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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