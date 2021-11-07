HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ciğer, kırmızı eti geçti! Kilogram fiyatı 110 liraya ulaştı

Ciğer, kırmızı eti geçti! Kilogram fiyatı 110 liraya ulaştı

07.11.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kebabın başkenti Adana’da canlı hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte ciğer sıkıntısı yaşanmaya başladı. Ciğerin karaborsaya düşmesiyle kentteki bazı kebapçılar, çareyi çevre illerden ciğer siparişinde buldu.

Ciğer, kırmızı eti geçti! Kilogram fiyatı 110 liraya ulaştı

Kentte günlük küçük ve büyükbaş hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte birçok sakatat ürününde olduğu gibi ciğerde de artış yaşandı. Kuzu ciğerine bir ayda üç kez zam gelirken, kilogram fiyatı 110 liraya ulaştı.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORLAR

Fiyatı artmasına rağmen ciğer, adeta karaborsaya düştü ve kentteki bazı kebapçılar, çareyi çevre illerden ciğer siparişi vermekte buldu. Adana’da sabah kahvaltısından itibaren gün boyu tüketilen ciğerde sıkıntı çekildiğini belirten esnaf, sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.

"CİĞER ARTIK LÜKS TÜKETİME GİRDİ"

Kentte 42 yıldır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, ciğerin artık lüks tüketime girdiğini söyledi. Aydın, fiyat artışına rağmen ciğer bulunmadığına belirterek, “Ciğer fiyatı aldı başını gidiyor, durdurmak imkansız. ‘Adana’ya gel, ciğerimi ye’ diyoruz ama ciğer yiyemez olduk. Eskiden ciğer kullanılan bir şey değildi ama ciğer şu anda aldı başını gidiyor. Şu anda 110 TL’ye kadar ulaştı. Ciğer fiyatları artmasına rağmen ciğer bulunmuyor, kısıtlı. Eskiden garibanın yemeğiydi ama şu anda zenginin yemeği oldu” diye konuştu.

"FIRSATÇILIK VAR"

42 yıllık meslek hayatı boyunca ciğerin ilk kez bu kadar talep gördüğünü söyleyen Aydın, “Ciğer eskiden atılıyordu. Kesimi kendisi yapan benim gibi firmalar ciğer buluyor ama bulamayan esnaf çok var. Buna bir önlem bulunmalı. Ne değişti de bu ciğer bu kadar arttı. Et fiyatıyla arasında uçurum var. Bence burada bir fırsatçılık var. Bizim ülkemizde ne yazık ki insanlarımız fırsatçılığı seviyor. Bizim kalben bir şeyler yapmamız lazım. Bunu fırsata dönüştürmemek lazım” ifadelerini kullandı.

Adana Kasaplar Çarşısı’nda yıllardır esnaflık yapan Rıdvan Ökmen ise ciğerin adeta karaborsaya düştüğünü söyledi. Ökmen, “Şu an ciğerin kilogram fiyatı 110 lira. Çok nadir bulunuyor. Koyunlar için arpa ve buğday fiyatlarının artışı da bu fiyatlarını arttırdı. Ciğer ve kuyruk yağına zam geldi. Kuyruk yağı 60 lira, ciğer 110 lira, erkek kemiksiz kuzu eti 70 lira. Yetkililerden çare bekliyoruz. Ciğer şu anda karaborsa” dedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Temizlik işçisi 'Maykıl Fikret', dansıyla gönülleri fethediyorTemizlik işçisi 'Maykıl Fikret', dansıyla gönülleri fethediyor
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

MHP'den asgari ücret açıklaması

MHP'den asgari ücret açıklaması

Tarih verildi! Sıcaklıklar düşüyor

Tarih verildi! Sıcaklıklar düşüyor

Beldede dehşet! Çevik kuvvet devreye girdi: 4 ölü, 1 yaralı

Beldede dehşet! Çevik kuvvet devreye girdi: 4 ölü, 1 yaralı

Sevilen dizinin hayranlarına kötü haber! Yayın akışından çıkarıldı

Sevilen dizinin hayranlarına kötü haber! Yayın akışından çıkarıldı

Irak Başbakanı Kazımi’nin evi silahlı drone ile vuruldu

Irak Başbakanı Kazımi’nin evi silahlı drone ile vuruldu

İlginizi Çekebilir

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Bakan Lütfi Elvan istifa mı etti? Fahrettin Altun'dan açıklama

Bakan Lütfi Elvan istifa mı etti? Fahrettin Altun'dan açıklama

Geçen yıl keşfedildi, ilk kez içine girildi

Geçen yıl keşfedildi, ilk kez içine girildi

Bakan Özer açıkladı! Bir hafta izinli sayılacaklar

Bakan Özer açıkladı! Bir hafta izinli sayılacaklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.