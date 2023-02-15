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Çığlıklar, toz bulutu, yıkım... Deprem felaketinin yeni görüntüleri dehşete düşürdü!

15.02.2023 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin korkutan yeni görüntüleri çıkmaya devam ediyor. 10 şehirde hayatı durma noktasına getiren depremlere ilişkin ortaya çıkan son görüntüler ise izleyenleri dehşete düşürdü. Depremin ilk anlarında çekilen bir görüntüde gökyüzünün yoğun bir toz dumanı ile kaplandığı görülürken, vatandaşların attığı çığlıklar da kameraya yansıdı. Başka bir görüntüde ise depremle yıkılan binalar ve panik anları yer aldı.

Deprem felaketi, Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ili vurdu. Binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerden ilki Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelirken, ikincisi Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde oldu. Depremler, korkunç görüntüler de ortaya çıkardı. Deprem anına ilişkin görüntüler sık sık paylaşılırken, son gelen görüntüler ise izleyenleri adeta dehşete düşürdü.

7,6'LIK DEPREM ELBİSTAN'I BÖYLE VURDU! TOZ BULUTU GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI: "ÇOK KÖTÜ OLUYOR"

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki depremin korkunç görüntüleri ortaya çıktı. Depremin ilk anlarında çekilen görüntülerde gökyüzünün yoğun bir toz dumanı ile kaplandığı görülürken, vatandaşların attığı çığlıklar da kameraya yansıdı.

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6 Şubat'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin olduğu anda çekilen görüntüler, dehşete düşürdü. İlçenin yüksek kesiminde bulunan Kızılcaoba mevkiinden çekilen görüntülerde, depremin başlamasıyla beraber binaların çöktüğü ve gökyüzünü toz bulutu kapladığı görüldü.

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Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşların çığlık attığı ve bir çocuğun da, "Çok kötü oluyor" diye bağırması duyuldu.

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DEPREM ESNASINDA YIKILAN BİNALAR KAMERADA

Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sırasında yıkılan binaların görüntüsü de anbean kaydedildi. Yüksek katlı binalar depremin ardından yerle bir olurken, sokak kameralarına yansıyan görüntülerde ise panik anları kayda geçti.

Yönetmeliklere uygun yapılmayan binalar yerle bir olurken, öğle saatlerindeki ikinci depremde insanlar dışarıda olduğu için sokaktaki kaçışma da kayıt altındaydı.

kaçış

Bir fabrikada ise iplik bobinleri savruldu. Çalışanlar ise besmele çekmeyi ihmal etmedi. Fabrikada ciddi bir hasar meydana gelmedi.

fabrika

Öte yandan, sokak kameralarındaki kayıtlarda ise cihazlar sağa sola savruldu. Bu görüntüler ise depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. (İHA)

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