Cildinizdeki istenmeyen pürüzler için en iyi kapatıcı önerileri

Diğer adıyla kapatıcı olarak kullandığımız concealer; göz altlarını, ciltteki sivilce izi ve leke gibi renk eşitsizliklerini dengelemek için çok etkili bir makyaj malzemesi. Kat kat fondöten uygulamak yerine kapatıcıyı bölgesel olarak kullanmak ciltte daha doğal ve etkili bir görünüm yaratıyor. Concealer seçiminde ürünün bitişi, kapatıcılığı ve kalıcılığı en önemli faktörler arasında geliyor. Farklı bütçelere göre en iyi ve etkili kapatıcı önerilerine detaylı olarak göz atmaya ne dersiniz?

1. Yumuşak dokulu mat kapatıcılık: NARS Soft Matte Complete Concealer

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kapatıcı önerileri listemize cilde ağırlık yapmadan doğal görünüm veren yüksek örtücülükte bir ürünle başlıyoruz, NARS Soft Matte Complete Concealer! Kapatıcı ürün, görünmesini istemediğimiz lekeleri flulaştırıp gizlemekle kalmıyor, yumuşak odak efekti etkisi sağlayarak da cildi pürüzsüz gösteriyor. Ürün, cildin nemlenmesine yardımcı olmasını yanı sıra yoğun kapatıcılık özelliği de taşıyor. Üstelik çizgi ve gözeneklere dolma yapmıyor. Yağsız ve tüm cilt tiplerinin kullanımına da uygun. Uzun süre kalıcı özellikte olduğu için gün boyu tazelemeye de gerek duyulmuyor. Göz çevresi dahil tüm yüze uygulanabiliyor.

2. Hem bakım hem kapatma etkili: Skinfood Salmon Concealer Kapatıcı Krem

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Skinfood Salmon Concealer Kapatıcı Krem, yüksek kalitesiyle öne çıkıyor. Ürün, daha canlı ve genç bir görünüm için göz çevresini aydınlatıyor. İçeriğindeki somon havyar özü ve somon yağı sayesinde göz çevresindeki koyu renk farkını en etkili şekilde gizliyor. Doğal vitaminler sayesinde ise cildin yaşlanma etkisini azaltıyor. İnce kremsi yapısı olduğu için hiç topaklanma olmadan istediğiniz kadar kat kat uygulayabilirsiniz. Hızlı şekilde sabitlenen kapatıcı, size hem bakım hem kapatma etkisi vaat ediyor. En iyi kapatıcı yorumları da bunu destekliyor. Eh daha ne olsun?

3. "Doğal bitiş istiyorum!" diyenlere özel: Rimmel London Match Perfection Concealer

Rimmel London Match Perfection Concealer ile cildinizdeki pürüzleri kapatıp göz çevrenizi aydınlatmaya hazır mısınız? Smart-Tone teknolojisi kullanılarak üretilen ürün, rengin ciltle uyum yakalamasını sağlıyor. Hafif likit yapılı kapatıcı, cilde sürüldüğünde hem kırışıklıklara dolmuyor hem kalıp gibi görünmüyor. Bu özelliği sayesinde cildinize çok kolay şekilde uygulayabilirsiniz. Yağlı ciltlerde bile gün boyu kapatıcılığını koruyor ve pürüzsüz etki sağlıyor. Yumuşak ince fırçası da hassas göz altları için oldukça ideal. İz ve lekeleri kapatmak için fırçasıyla istediğiniz bölgeye uygulayıp yüzük parmağınızla hafifçe dağıtın. Sürdükten sonra 5-10 saniye bekletirseniz daha etkili bir sonuç da elde edebilirsiniz.

4. Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı ile 3 etki bir arada

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı, hem kusurları gizleme ve cildi aydınlatmada hem kontür yapmada 3 etkiyi birden sunuyor. Ürünün açık tonuyla cildinizi aydınlatabilir; koyu tonuyla ise yüzünüze kontür yapıp boyutlandırabilirsiniz. Dilerseniz ürünün cilt tonunuza uygun rengini alıp kapatıcı olarak da kullanabilirsiniz. Ürünün göz altlarındaki etkisi ise şişkinlikleri, ince çizgileri ve koyu halkaları mükemmel şekilde gizlemesi. Kapatıcının goji berry içeren özel formülü, aydınlık ve taze görünüm sağlamaya da yardımcı oluyor. "Kapatıcı nasıl sürülür?" sorusunu da yanıtlayalım. İkonik sünger ucu sayesinde ürünü kolayca uygulayıp cilde yedirerek dağıtabilirsiniz.

5. Sivilceli ciltlere özel yağsız yapılı: Clinique Anti Blemish Solutions Clearing Kapatıcı

Sivilceli cilde sahip kişiler için gözenekleri tıkamayan ve ciltteki izleri arttırmayan bir kapatıcı bulmak oldukça zor. Clinique Anti Blemish Solutions Clearing Kapatıcı, tam da bu sorunun önüne geçmek için özel olarak üretiliyor. Ürün, cilt kirliliği ve yağı nedeniyle oluşabilecek sivilcelerin önlenmesine yardımcı oluyor. Tıkalı gözeneklere derinlemesine nüfuz ederek fazla yağın arındırılmasına ve bu sayede cildin; daha temiz, pürüzsüz ve yumuşak görünüm kazanmasına imkân tanıyor. Yoğun kapatıcılık etkili ürün, sivilce ve leke gibi pürüzleri kolayca kapatıyor. Yağ içermediği için makyaj altında da kullanabilirsiniz.

6. Yüksek kalitesiyle: Mac Pro Longwear Concealer

En iyi kapatıcı markası Mac, çok başarılı bir kapatıcıya daha imza atıyor! Mac Pro Longwear Concealer, hafif sıvı formu sayesinde orta ve tam örtücülük sağlıyor. Rengin oksitlenip koyulaşmasını önleyen formülü sayesinde 15 saate kadar kalıcılığını koruyor ve rengi hep aynı kalıyor. Doğal mat sonuç veren kapatıcı, göz altı halkalarını ve renk farklılıklarını örtmeye ve kapatmaya yardımcı oluyor. Tüm cilt tipleri için uygun ve suya dayanıklı olmasının yanı sıra hem akne oluşturmuyor hem bulaşma yapmıyor. Ayrıca dermatolojik ve oftalmolojik olarak da test ediliyor.

7. Yirmi dört saat etkili pürüzsüzlük: L'Oréal Paris Infaillible Kapatıcı

En iyi kapatıcı önerileri listemizdeki L'Oréal Paris Infaillible Kapatıcı, bir concealerden daha fazlası olarak ön plana çıkıyor. 24 saat etkili ve yoğun kapatıcılı özelliği bulunan ürün, sadece göz altlarına değil, tüm yüze uygulanabiliyor. Cildi kurutmayan formülü, ciltte sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Sürüldüğünde tüm cilde eşit oranda dağılan esnek yapısı sayesinde çok kolay bir şekilde uygulanıyor. Üstelik ciltte porselen ve mat bitiş sağlıyor. Büyük aplikatörü, yüzünüzdeki gizlemek istediğiniz bölgeleri kolayca kapatmanız için de oldukça ideal. 9 farklı rengi bulunan kapatıcıdan teninize uyacak tonu rahatça seçebilirsiniz.

8. Doğal ve kusursuz: Maybelline New York Fit Me Kapatıcı

Kullanıcılar tarafından çok sevilen başka bir ürün de Maybelline New York Fit Me Kapatıcı. Doğal ve kusursuz ten görünümü için ciltteki kızarıklıkları, kusurları ve sivilceleri etkili şekilde kapatıyor. Yağ içermeyen hafif yapılı formülü ise cilt tonuna ve dokusuna uyum sağlayıp pürüzsüz görünüm oluşturuyor. "Kapatıcı nasıl kullanılır?" sorusunu da hemen cevaplayalım. Ürün, etkili bir kapatıcılığa sahip olduğu için ihtiyacınıza göre kat kat sürmeye de gerek kalmıyor. Toplam 5 özel renk seçeneği sayesinde her ten rengine kolayca uyum sağlıyor. Göz altlarınıza ve cildinizdeki lekelerin üzerine bir sünger veya fırça yardımıyla dağıtarak uygulayabilirsiniz.

9. Özel pigment etkili: Golden Rose HD Concealer

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

"Golden Rose Hd Kapatıcı ne işe yarar?" sorusunu hemen açığa kavuşturalım. Golden Rose HD Concealer, içeriğindeki özel pigmentler sayesinde ışığı dağıtıyor ve bu sayede cildin daha pürüzsüz ve aydınlık görünmesini sağlıyor. Formülündeki antioksidan, E vitamini ve hyalüronik asit sayesinde ise cildi kurutmuyor ve yüzde ağırlık hissi yaratmıyor. Nemlendirici etki sağlayarak cildin daha doğal görünmesini sağlıyor. Yoğun kapatıcı yapısı, ciltteki leke ve izleri mükemmel şekilde kapatıyor. Diğer kapatıcılardan farklı olarak SPF 15 içeren özelliği de güneşin zararlı ışınlarından koruyor. Sünger başlıklı aplikatörü sayesinde ürünü kolayca uygulayabilirsiniz.

10. NYX Professional Makeup Kapatıcı ile istenmeyen tüm lekelere elveda

Listemizde son olarak şimdiye kadar kullandığınız kapatıcıları unutup yepyeni bir kapatıcı deneyimi yaşamanızı sağlayacak bir ürün var: NYX Professional Makeup Kapatıcı! Ürün, cildinizdeki tüm lekeleri ve göz altı morluklarını kapatma sözü veriyor. Suya dayanıklı yapısı, hem uzun süre kalıcılık sağlıyor hem hava koşullarından etkilenmediği için akma yapmıyor. Sivilce izleri ve koyu renk halka gibi kapanması zor görünen farklı renk eşitsizliklerini tek katta anında kapatıyor. Vegan formüllü ürün, hayvansal kaynaklı veya türevi hiçbir bileşen de içermiyor. Hem günlük hem özel gün makyajlarınızda yanınızda olacak ürünü hemen denemelisiniz!