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Cildinizi mahvediyorsunuz! Yüzümüzü bugüne kadar yanlış yıkamışız... Doğru çift temizleme nasıl olmalıdır?

05.01.2023 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz temizliğimi cildimizin sağlığı için büyük önem taşıyor. Doğru yapılmayan cilt temizlikleri sivilce, siyah nokta ve kırışıklıklara neden olabiliyor. TikTok'ta paylaşım yapan bir cilt bakım uzmanı yüzümüzü tamamen yanlış yıkadığımızı açıkladı. Yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından izlendi.

Cildinizi mahvediyorsunuz! Yüzümüzü bugüne kadar yanlış yıkamışız... Doğru çift temizleme nasıl olmalıdır?

Yüzümüzü yıkayarak cildimizdeki makyajı ve gün içerisinde biriken kirleri temizlediğimizi düşünüyoruz. Ancak bu temizlemenin doğru şekilde yapılmaması cildin zarar görmesine sebep oluyor. Tiktok'ta bir cilt bakımı uzmanı, yüzünüzü yıkamakla ilgili bilmeniz gereken her şeyi paylaştı.

KISA SÜREN TEMİZLEME ÜRÜN VE ZAMAN KAYBI

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Yeni bir videoda , konu temizlik olduğunda tüm kızların bilmesi gereken yedi şeyi paylaşıyor. “Merhaba ve keşke cilt temizliğine başlamadan önce bilseydim dediğim yedi şeye hoş geldiniz. Bunları bilseydim, sonuçları çok daha çabuk görmeye başlardım. Birincisi, yeterince uzun süre yapmıyorsanız, çifte temizliğin veya hiç bir şekilde temizlemenin bir anlamı yoktur. Temizlemede bir zamanlayıcı ayarlarsanız ve zamanlayıcıya bakıp sonra yüzünüzü ne kadar yıkadığınıza bakarsanız, muhtemelen sadece 10 veya 15 saniye temizlediğinizi görürsünüz, bu tamamen ürün, zaman ve para kaybıdır.

SABAHLARI YÜZ YIKAMAYA GEREK YOK

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“Yağ temizleyicinizle ve ardından su temizleyicinizle en az bir dakika temizlemelisiniz. Bundan gerçek bir arınma elde etmenin tek yolu bu. İki numara sabahları cildiniz yıkamanız gerekli değildir. Sabahları çift temizlik yapmanıza gerek yoktur. Çifte temizlemenin amacı, SPF'nizi ve makyajınızı iyice temizlemektir. Yatağa SPF veya makyaj yapmadığınızı varsayıyorum. Sabah yapmanın bir anlamı yok. Aslında sabahları yüzümü bile yıkamıyorum ve bunun bazı insanları sinirlendirdiğini biliyorum.

MAKYAJ VE SPF SÜRMEDİYSENİZ ÇİFT TEMİZLİK YAPMANIZA GEREK YOK

“Üçüncüsü, SPF veya makyaj veya her ikisini de sürmediğiniz sürece bunu yapmanıza gerek yok. İkisini de sürmediğiniz bir gün geçirdiyseniz, çift temizlik yapmanıza gerek yoktur. Sadece tek bir temizlik yapın.

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MİSEL SU KULLANMAYIN

"Dört numarada ve bunun bana ne sıklıkla sorulduğunu anlatamam ama hiçbir misel su aynı değildir. Yüzünüzü temizlemek için misel suyu kullanmanızı önermiyorum, nokta. Birinci veya ikinci temizliğiniz olarak bırakın.

MAKYAJINIZI İYİ ÇIKARMAMANIZ SABAHLARI KİRLİ BİR CİLDE NEDEN OLUR

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“Beş numarada, sabahları hala kirli bir yüzünüz varsa ve sabahları pamuklu pedden hala makyaj çıktığını görüyorsanız, bu yüzünüzün bir gecede kirlendiği anlamına gelmez. Önceki gece yeterince temizlenmediğin anlamına geliyor. Cildinizin yağlı olduğu ve sabahları temizlemeniz gerektiği anlamına gelmez. Bu, dün gece yeterince temizlenmediğin anlamına geliyor.

SORUNLU BÖLGELERE ÖZEN GÖSTERİN

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“Altı numarada, sorunlu alanlarınıza odaklanın. Yani yağ temizleyicinizi kullanırken, yüzünüze masaj yapıyorsunuz, sorunlu bölgelere daha çok odaklanıyorsunuz, böylece bu bölgelerde daha az tıkanıklık oluyor.

YAĞ İÇEREN TEMİZLEYİCİYİ KURU CİLDE UYGULAYIN

“Ve yedi numarada, yağ temizleyiciyi ıslak cilde değil kuru cilde uygulayın. Bir yağ temizleyici kullanmanın iki aşaması vardır ve ilki, temizlemek için masaj yapmaktır.
İkincisi, onu emülsifiye etmek için su eklediğinizde ve yağ temizleyicinizden en iyi şekilde yararlanmak için birinciyi ve ardından ikinciyi yapmak istediğiniz zamandır."

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