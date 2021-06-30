Cildinizi tazeleyecek yüz maskeleri ve cilt bakım ürünleri

Sağlıklı ve canlı bir görünüme sahip olmanın yolu, yaptığımız cilt bakımlarından geçiyor. Cildimiz gün içerisinde bazı zararlı etkilere maruz kalıyor. Ayrıca güneş ışınları, makyaj ürünleri, yediğiniz yiyecekler ve içecekler cildin yıpranmasına, hoş olmayan bir görünüm kazanmasına neden olabiliyor. Sivilce, siyah nokta, lekelenmeler, cilt tonu eşitsizlikleri ve daha birçok cilt problemi bu istenmeyen görüntülerin en başında. Genç ve sağlıklı görünmek, daima taze bir cilde sahip olmak istiyorsanız, çeşitli cilt maskelerini incelediğimiz bu liste tam size göre.

1- Dermokil 5'li bakım setinin yaptıklarına inanamayacaksınız!

Buhar makinesi, günümüzde çok sık tercih edilen ve birçok sıkıntıyı çözümleyen bir ürün. Amazon’un sizlere sunduğu muhteşem setlerden biri daha Dermokil 5’li Cilt Bakım Seti... Buhar makinesinin yanında sıkılaştırıcı dermokil maske, soyulabilir yüz maskesi, sivilceler ve siyah noktalar için maske ve leke karşıtı maske - 4 Adet Maske + Serin Buhar Makinesi set halinde inanamayacağınız fiyata!..

2- Saf kömür ile muhteşem arınma

Paraben içermeyen yapısı, gözenek sıkılaştırıcı, arındırıcı özelliği ve ultra nemli yapısıyla size çok iyi gelecek bir ürün. Saf kömürden üretilmiş ve iz bırakmayan içeriği ile Garnıer kalitesini yüzünüzde hissedin! Avantajlı fiyatı ve ilk siparişinizde ücretsiz kargo seçeneğiyle Amazon Türkiye’de...

3- Cilt kararmalarına son!

Vücudunuzdaki tüm lekelerden tek bir ürünle kurtulmak istemez misiniz? Dermokil Cil Beyazlatıcı Krem’i sabah ve akşam cildinize uyguladığınızda, vücudunuzdaki kararma, sararma ve diğer tüm lekelerden derinlemesine temizlikle en hızlı şekilde kurtulacaksınız. Amazon Türkiye, büyük fırsatlarla sunduğu ürünlerini, sizler için daha uygun hale getiriyor!

4- Botoks etkisi ile kırışıklardan kurtulun

L’Oreal Paris Yaş Uzmanı 30+ Kırışıklık Karşıtı Sıkılaştırıcı Krem ile cildinizi sarkmalardan ve kırışıklardan koruyun. İçeriğindeki 2 katına çıkarılmış adenozin aktifi ve hyaluronik asit ile cildinize hızla nüfuz ederek, sıkılaştırır ve dokuları güçlendirir.

5- Göz altı torbalarından kurtulmanın vakti geldi!

Gözlerinizi sadece bir maske ile pürüzsüz bir hale getirmek, daha taze bir görünüme kavuşturmak artık çok kolay! Loreal Paris Yaş Uzmanı Canlandırıcı Kağıt Göz Maskesi 30+ göz çevresindeki kırışıklık ve çizgiler, göz altı torbalarını, uygulama yapmadan kolayca yok eder. Cildinizde yapışkan ve yağlı bir his bırakmaz.

6- E vitaminin gücü ile UVA/UVB ışınlarına maruz kalmayın!

Yağlı bir cilde sahipseniz ve suya dayanıklı bir losyon arıyorsanız aradığınız ürün Garnier Skin Naturals Ambre Solaire Koruyucu Süt... Nemlendirici ve bitkisel yapısıyla cildinizi nemlendirir ve aynı zamanda yağlanmaya karşı etkilidir. İçerisindeki filtre sistemi ve E vitamini UVA/UVB ışınlarına karşı etkin koruma sağlar.

7- Parlak bir cilt için...

Kırışıklara ve cilt tonu eşitsizliğinize iyi gelecek C vitaminli serum günlük kullanıma uygunluğu ve kısa süreli etkisi ile düzensiz cilt dokunuzu tazeleyecek! Yaşlanma karşıtı olan LA ROCHE-POSAY Serum hassas ciltler için uygun bir üründür.

8- Sivilcelerden kurtularak makyaj temizleme fırsatı

Neutrogena Sivilce Karşıtı temizleme jeli ile kısa sürede bütün makyajınızı temizleyebilirsiniz. Kusursuz içeriği ile gözeneklerini temizlerken ekstra çaba harcamadan kolay temizlik sağlar. Su bazlı ve cildi yağlandırmayan yapısıyla makyajınızı temizlerken sivilcelerden kurtulmanızı sağlar!

9- Kuru ciltlere Neutrogena kalitesi!

Uzun soluklu bir nemlendirici ararken aynı zamanda ferahlatıcı bir his mi istiyorsunuz? Aradığını ürün Neutrogena’nın Deep Moisture Parfümlü Vücut Losyonu! Sizler için özel olarak hazırlanmış parfümlü bileşenleriyle vücudunuz da güzel bir koku bırakırken 48 saate kadar etkili nemlendirme etkisini de beraberinde getirir.

10- Suya dayanıklı makyajları temizlemeyi dert etmeyin!

Hassas gözleriniz ve cildiniz için özel olarak hazırlanmış Loreal Paris Pratik Makyaj Temizleyicisi, gözleriniz ve dudaklarınız için ekstra hassasiyet taşır. Suda çıkmayan ve uzun süreli yüzünüzde kalmış makyajlarınız ve makyaj kalıntılarını kolaylıkla temizleminize yardımcı olur.



