Çıldır'ın atlı kızaklarına Doğu Ekspresi dopingi

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde hizmet veren atlı kızaklara ilgi, Doğu Ekspresi sayesinde arttı.

Kars-Ardahan sınırında yer alan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve kışın yüzeyi buzla kaplandığı için üzerinde atlı kızaklar ile gezinti yapılan göl, buzların kırılmasıyla yapılan balıkçılık ile de dikkati çekiyor.

Çevresi tamamen karla kaplı olduğu için şu sıralar ayrı bir güzellik sunan göl, özellikle kışın Ankara'dan Kars'a kadar uzanan Türkiye'nin en uzun tren yolculuğunu yapan Doğu Ekspresi ile bölgeye gelen turistlerin uğrak yeri oluyor.

Doğu Ekspresi ile göle gelenlerin de aralarında bulunduğu turistler, önceki yıllara göre sayıları arttırılan atlı kızaklar ile göl üzerinde ve çevresinde gezinti yapıp doğanın tadını çıkartıyor.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıllara oranla Çıldır Gölü üstündeki atlı kızak sayısının arttığına dikkat çekti.