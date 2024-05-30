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Meksika'da belediye başkanı adayına saniye saniye suikast anı! Başından vurarak öldürdü

30.05.2024 16:41
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Meksika'nın Guerro eyaletinde bir belediye başkan adayı suikaste kurban gitti. Seçimlere günler kala düzenlediği mitingde başından vurulan belediye başkan adayı hayatını kaybederken, katil o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi adaylara yönelik suikast girişimleri devam ediyor. Guerrero eyaletine bağlı Coyuca de Benitez’te belediye başkanlığına aday olan Alfredo Cabrera, seçime sayılı günler kala düzenlediği mitingde suikasta uğradı. Saldırgan, suikast anını cep telefonuyla kayda aldı.

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GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Cabrera’nın destekçileriyle el sıkıştığı sırada kendisine yaklaşan saldırganın silahını çıkararak defalarca ateş ettiği görüldü. Başından vurulan Cabrera olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan ise Meksika Ulusal Muhafızları tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü.

Yerel medya, Cabrera’nın 2023'te uğradığı silahlı saldırının ardından polis korumasında olduğunu belirtti.

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ŞİMDİYE KADAR 22 ADAY ÖLDÜRÜLDÜ

Meksika'da Eylül ayından bu yana 22 aday öldürüldü.

Hükümet verilerine göre Eylül ayından bu yana ülke genelinde yerel seçimlere adaylığını koyan 22 kişi öldürüldü. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Nisan ayı başında yaptığı açıklamada, kartellerin kendi adaylarını seçtirebilmek için diğer adaylara saldırı gerçekleştirdiklerini ifade etmişti.

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Meksika'da pazar günü aynı anda hem yerel hem de genel seçim yapılacak. Halk, yeni devlet başkanı, parlamento üyeleri, 9 vali ve yaklaşık 20 bin yerel yetkiliyi seçmek üzere sandık başına gidecek. Seçim sırasında güvenliğin sağlanması için yaklaşık 27 bin asker ve Ulusal Muhafız görev yapacak.

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(İHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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