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Cilt kanseri tehlikesi! Güneş ve solaryum hastalık riskini artırıyor mu? Uzmandan uyarılar...

04.04.2025 16:08
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Dermatoloji Uzmanı Dr. Enkhjargal (Egi) Losol, cilt kanserinden korunmak için önemli uyarılarda bulundu. Dr. Losol, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılması ve solaryum kullanımından uzak durulması gerektiğini belirtti. Ciltte en sık rastlanan kanser türü olan bazal hücreli karsinom (BHK) hakkında da bilgilendirme yapan uzman, açıklamalarda bulundu...

Cilt kanseri tehlikesi! Güneş ve solaryum hastalık riskini artırıyor mu? Uzmandan uyarılar...

Dermatoloji Uzmanı Dr. Enkhjargal (Egi) Losol, bazal hücreli karsinom (BHK) hakkında önemli bilgiler paylaştı. Dr. Losol, ciltte en sık görülen kanser türü olan BHK'nın, ciltteki eskimiş hücrelerin yerini alacak yeni hücreleri üreten bazal hücre tabakasının kanserleşmesi sonucu geliştiğini belirtti.

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İlk belirtisinin ciltte şeffaf bir kabarıklık olarak görüldüğünü ifade eden Dr. Losol, bu türün genellikle baş, boyun, kulak ve ense gibi güneşe maruz kalan bölgelerde geliştiğini söyledi. Uzun süreli ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalmak, kontrolsüz güneş yanıkları ve solaryum kullanımının bu kanserin gelişimine zemin hazırladığını vurgulayan Dr. Losol, güneşten korunmanın ve uygun güneş koruyucu ürünlerin kullanılmasının BHK'dan korunmada büyük rol oynadığını kaydetti.

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EN YAYGIN BELİRTİLER NEDİR?

BHK'nın, genellikle güneşe maruz kalan bölgelerde ortaya çıkmakla birlikte nadiren gölgede kalan bölgelerde de gelişebileceğini belirten Uzm. Dr. Losol, "En yaygın belirtiler yüzde oluşan ince damarlanmalı, inci beyazı, pembe ya da şeffaf bir şişlik olarak karşımıza çıkar. Daha koyu ten rengine sahip bireylerde bu lezyonlar genellikle daha koyu renkte olabilir. Şeffaf olmasına rağmen kabarık kenarları, pulsu ve kırmızı alanlarıyla dikkat çeken lezyonlarda kahverengi, siyah ya da mavi renge çalan koyu noktaların bulunması da risk taşır. Yeni ortaya çıkan ya da iyileşmeyen yaraların mutlaka bir dermatolog tarafından değerlendirilmesi gerekir. Güneşe uzun süre maruz kalma, solaryum kullanımı, ciddi güneş yanıkları, açık ten rengi, renkli gözler, ailede deri kanseri geçmişi ve bağışıklığı baskılayan hastalıklar gibi faktörler riski artırır" dedi.

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"5 YIL BOYUNCA 6 AYLIK ARALIKLARLA KONTROL ÖNERİLİR"

Tedavi sonrası hastaların yüzde 33'ünde ilk yılda, yüzde 50'sinde ikinci yılda ve yüzde 66'sında üçüncü yılda nüks gözlemlenebildiğini söyleyen Losol, "Bu yüzden ilk 5 yıl boyunca 6 aylık aralıklarla kontrol önerilir. Sağlığınızı korumak için erken tanı ve düzenli kontrollerin önemini unutmayın. Güneşe karşı alınacak basit önlemlerle bazal hücreli karsinomdan korunabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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TANI VE TEDAVİ SÜRECİ

Hastalığın tedavi edildikten sonra dahi sıkça tekrarlayabildiğini dile getiren Uzm. Dr. Losol, "Bu durum, bireyin başka deri kanserlerine yakalanma riskini de artırıyor. Tedavi edilmediği durumlarda nadiren de olsa diğer organlara yayılma riski bulunur. Bu nedenle tedavi sonrası düzenli dermatolog muayenesi önem taşıyor. Güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak, en az 30 SPF'lik güneş koruyucular kullanmak ve bu koruyucuları 2-3 saatte bir yenilemek korunmada etkili adımlar olarak gösterilir. Ayrıca, solaryumdan uzak durmak ve ciltteki değişiklikleri düzenli olarak kontrol etmek büyük önem taşır. Tedavide ise kanserli dokunun tamamen çıkarılması amaçlanır. Cerrahi yöntemler, kriyoterapi, elektrokoter, radyoterapi, kemoterapi ya da lokalize krem tedavisi gibi alternatifler kullanılır. Tedavi seçenekleri, kanserin türüne ve evresine bağlı olarak değişiklik gösterebilir" dedi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cilt kanseri güneş alerjisi Dermatoloji cilt sağlığı
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