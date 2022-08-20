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Cilt tipinize göre en çok ihtiyacınız olan kapatıcı önerileri

19.08.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz altı morlukları, lekeler, renk eşitsizlikleri gibi baş etmesi ve kapatması bir hayli zahmet isteyen cilt kusurları için doğru ürünü tercih etmelisiniz. Eğer hangi kapatıcıyı kullanmanız gerektiğini bilmiyorsanız sizi harika ürünlerle tanıştırmanın tam vakti! Aynı çeşit kapatıcıdan her zaman istediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Bu nedenle farklı formlarda ve her cilt problemini anında kapatan ürün önerilerimiz var. Hazırsanız listemizi birlikte inceleyelim.

Cilt tipinize göre en çok ihtiyacınız olan kapatıcı önerileri

Günlük hayatınızda makyaj yapmayı sevmeseniz da çantanızda her an için kapatıcı bulunduruyor olmalısınız. Özellikle yoğun iş temposunun ve uykusuzluğunun beraberinde getirdiği koyu halka, morluk, leke gibi kusurları kapatmak için güçlü bir kapatıcıya ihtiyacınız var. Merak etmeyin; beğenerek kullanacağınıza emin olduğumuz, her cilt tipine uygun kapatıcıları listeledik. İncelemeye ne dersiniz?

1. Hem pratik hem etkili bir kapatıcı arayanlara: Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

Cilt tipinize göre en çok ihtiyacınız olan kapatıcı önerileri

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İster göz altı morlukları ister sivilce lekeleri olsun her cilt kusuruna çözüm olabilecek kapatıcıyı huzurlarınıza sunuyoruz. Açık ara en iyi göz altı kapatıcı ürünleri arasında yer alan Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı, 12 saate kadar kalıcılık vadediyor. Yumuşak sünger uçlu aplikatörüyle hem kullanım kolaylığı sağlıyor hem on farklı renk seçeneğiyle de her cilt tonu için çeşitlilik sunuyor. Aynı zamanda leke gizleme, aydınlatma ve kontür özellikleriyle kullanıcılarına başka ürüne ihtiyaç duymadan ten makyajında kusursuz bir görünüm yaratmasına yardımcı oluyor.

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2. Göz altı morlukları için: Skinfood Salmon Concealer Kapatıcı Krem

Cilt tipinize göre en çok ihtiyacınız olan kapatıcı önerileri

Kusursuz ve aydınlık göz altları için hiç şüphesiz en iyi kapatıcılardan olan Skinfood Salmon Concealer Kapatıcı Krem, krem formuyla göz altı morluklarıyla başa çıkmak isteyenler için en doğru seçimlerden biri. Formülündeki somon yağı ile yaşlanmanın neden olduğu ince çizgi, kırışıklık gibi belirtilerin oluşma ihtimalini ve koyu halka görünümünüzü azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca cildi yaşlanmaya karşı koruyor. Yoğun yapıdaki krem, uzun süre kullanılıyor. Böylece aydınlık ve parlak bir cildin keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Günün yorgunluğu cildinize yansıyorsa ihtiyacınız olan tek şey, bu ürün!

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3. Aydınlık ve sağlıklı bir cilt için: Note BB Göz Altı Kapatıcı

Cilt tipinize göre en çok ihtiyacınız olan kapatıcı önerileri

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Hem yaz hem kış aylarında kullanabileceğiniz Note BB Göz Altı Kapatıcısı, likit formuyla kolay kullanılıyor. Az bir miktar uygulandığında dahi oldukça etkisini gösteren ürün, hafif yapısıyla cildinizde ağırlık yapmıyor. Likit formdaki ürünler ciltteki sivilce ve lekeleri kapatmada maksimum performans sergiler. Bu yüzden Note BB Göz Altı Kapatıcısı da cilt kusurlarından rahatsız olanların tercih etmesi gereken en iyi kapatıcılardan biri olarak listedeki yerini alıyor. Cildi besleme ve nemlendirme özellikli kapatıcı; içeriğindeki üzüm, turunç kabuğu özleriyle göz altlarını pürüzsüz ve aydınlık bir görünüme ulaştırırken ayçiçeği yağı ise ciltteki renk eşitsizliklerini gideriyor.

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4. Doğal görünüm isteyenlere: Kiko Kalem Highlighting Effect Fluid Concealer

Cilt tipinize göre en çok ihtiyacınız olan kapatıcı önerileri

Göz çevresindeki koyuluklardan şikâyetçiyseniz harika bir önerimiz var. Sekiz farklı renk seçeneğiyle makyaj tutkunlarının karşısına çıkan Kiko Kalem Highlighting Effect Fluid Concealer, yumuşak ve ipeksi dokusuyla cildinizde pürüzsüz bir etki yaratıyor. Kusurları gizlemede epey iddialı kapatıcı, cildinizle bütünleşerek kolayca dağıtılıyor. Gelişmiş formülüyle kadifemsi bir dokunuş yaparak cildinizle harika bir uyum yakalıyor. Dermatolog onaylı kapatıcı, hassas ciltlerin de gönül rahatlığıyla kullanımına olanak tanıyor. Komedojenik olmayan yapısıyla beyaz ve siyah nokta oluşumunun da önüne geçiyor. Ürünü bir kez kullandığınızda elinizden düşürmek istemeyeceğinize emin olabilirsiniz.

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5. Bir kapatıcıdan daha fazlası: L'Oréal Paris Infaillible More Than Concealer

Cilt tipinize göre en çok ihtiyacınız olan kapatıcı önerileri

Cilt kusurlarınızı gizlemek için fondöten veya BB krem gibi ten ürünleri kullanmak pek tercihiniz değilse tüm yüze uygulanabilir özelliğiyle oldukça beğeninize kazanacak L'Oréal Paris Infaillible More Than Concealer'ı deneyebilirsiniz. Büyük aplikatörüyle kullanım rahatlığı sunan ürün, 24 saat boyunca yüksek kapatıcılık vadediyor. Ürünü, dokuz farklı rengiyle ister kontür ister kapatıcı olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hafif yapılı içeriğiyle yüzünüzde ağırlık yapmayan ürün; aynı zamanda leke, kızarıklık ve yorgunluk izlerini mükemmel bir şekilde saklıyor. Üstelik çizgilere dolmayan formülüyle her kadının kalbini fethediyor!

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6. Güçlü kapatıcı özelliğiyle: Flormar Stick Kapatıcı

Cilt tipinize göre en çok ihtiyacınız olan kapatıcı önerileri

En yoğun kıvama sahip, kapatıcılık oranı oldukça güçlü ürünler; tabii ki stick kapatıcılar. Ruj şeklindeki formlarıyla kolay sürülürler. Flormar Stick Kapatıcı; bölgesel kusurlarınızı gizlemek için oldukça ideal bir ürün. Aynı zamanda göz makyajı bazı olarak da kullanılabilen ürün, ince yapısıyla cildinizde yok gibi hissettiriyor. Üstelik yalnızca kapatıcı değil, kontür ve aydınlatma için de renk çeşitliliği sunuyor. Ancak stick kapatıcıyı kullanmadan önce cildinizi iyice nemlendirmeyi ve ürünü içten dışa doğru dağıtmayı ihmal etmeyin. Elbette nemli sünger kullanmak da buna dâhil!

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7. Gün boyu kalıcılık: Revolution Conceal Define Kapatıcı

Cilt tipinize göre en çok ihtiyacınız olan kapatıcı önerileri

Eğer makyaj malzemeleri için tonlarca para ödemek istemiyorsanız tam da aradığınız gibi bir fiyat performans ürünü önerimiz var. Revolution Conceal Define Kapatıcı'nın 16 saat etkili yoğun kapatıcılık özelliğiyle gün boyu makyajınızı tazelemek zorunda kalmıyorsunuz. Mat bitişiyle yağlı ciltlerin epey severek kullanacağı kapatıcı, cilt tonunuzu eşitleme konusunda da oldukça başarılı. Ciltteki lekeleri, koyu halkaları ve renk eşitsizliklerini gideren ürün; gözenek ve çizgilere dolmayan yapısıyla pürüzsüz görünen bir makyaja kavuşmanıza yardımcı oluyor. Uzun süren kalıcı etkiye sahip kapatıcıyı severek kullanacağınıza hiç şüphemiz yok!

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