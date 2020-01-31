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Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs ve Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 31.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

Çin Büyükelçiliği'den gelen açıklamada, "Çin de şu ana kadar Türk vatandaşına bulaşmış bir virüs yok" denildi.

Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs ve Türkiye açıklaması

Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Wuhan kentinde yaşayan Türkler ve diğer vatandaşlar olmak üzere geri getirmek için uçak yola çıktı. Bu akşam 23.00'de varmış olacak. Yarın sabah 01.00 de geri dönmek için yola çıkacak. Türkiye vatandaşlarını alma talebini 29 Ocak'ta iletti." dedi.

Xinxing'in açıklamaları şöyle:

Wuhan kentinde yaşayan Türkler ve diğer vatandaşlar olmak üzere geri getirmek için uçak yola çıktı. Bu akşam 23.00'de varmış olacak. Yarın sabah 01.00 de geri dönmek için yola çıkacak. Türkiye vatandaşlarını alma talebini 29 Ocak'ta iletti.

Türk tarafı insani bir tavır takındı. Biz uçağımızı göndereceğiz derken aslında Çin'e bin adet biyolojik tehlike tulumu, bin adet filtreli maske, 30 bin adet 2-3 katlı lastikli maske, 60 bin adet 3 katlı bağcıklı maske, 500 adet medikal koruyucu gözlük, 2 bin 500 adet koruyucu maske, 10 bin adet non steril takviyeli ekipman gönderdi.

Şu ana kadar Avustralya ve Pakistanlı kişiye bu virüs bulaştı. Çin de şu ana kadar Türk vatandaşına bulaşmış bir virüs yok.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs coronavirüs çin Türkiye

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