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'Cin çıkarma seansı'ndan 1 gün sonra fenalaşıp ölmüştü! 100 oklava darbesi ve hacamat... Cezalar belli oldu

08.03.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 30 yaşındaki Özge Nur Tekin, 'cin çıkarma' seansı sonrası hayatını kaybetmişti. Tekin'in yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuksuz 6 sanığın yargılandığı davada Tekin'in eşi sanık S.T. ile sanık sözde cinci hoca E.K., 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 10 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırılırken 4 sanık ise beraat etti. Sözde 'cinci hoca'nın yönlendirilmesiyle 'cin çıkarma seansı' ve sırta 100 kez oklavayla vurma gibi detaylar da dehşete düşürdü.

'Cin çıkarma seansı'ndan 1 gün sonra fenalaşıp ölmüştü! 100 oklava darbesi ve hacamat... Cezalar belli oldu

Ankara'daki 'cin çıkarma' seansı sonrası ölüm davasında cezalarla ilgili karar verildi. Sözde 'cinci hoca', 'cin çıkarma' seansı ve 100 kez sırta oklavayla vurgu gibi ayrıntıların kan dondurduğu olayda Özge Nur Tekin, kurban kesimi sırasında bayıldığı gerekçesiyle kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi’nde 8 Mart 2021'de hayatını kaybetmişti.

KORKUNÇ DETAYLAR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tekin'in eşi S.T., psikolojik sorunları nedeniyle eşine sözde 'cinci hoca' E.K.’nın yönlendirmesi ile 'cin çıkarma seansı' düzenlediklerini ve eşinin sırtına 100 kez oklava ile vurduğunu, ardından da hacamat yaptırdıklarını söyledi.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

S.T., bir gün sonra kurban kesimi sırasında fenalaşan eşini, kaldırdıkları hastanede kaybettiklerini aktardı. Alınan ifadeler doğrultusunda genç kadının eşi S.T., babası C.E., annesi H.E., eşinin annesi Z.T., hacamat yapan S.Ö. ile sözde 'cinci hoca' E.K. gözaltına alındı.

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MAHKEMEDEN KARAR

Adli kontrolle serbest bırakılan 6 sanığın, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' ve 'bu suça iştirak etme' suçlarından 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Savcı önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanıklar E.K. ile S.T.’nin, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma’ suçundan 13,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle; sanıklar Z.T., C.E. ile H.E.’nin, ‘suçu yetkili makamlara bildirmemek’ suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını; yapılan hacamat ile Tekin’in ölümü arasında illiyet bağı bulunduğuna dair kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle de sanık S.Ö.'nün beraatına karar verilmesini talep etti.

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Mahkeme heyeti sanıklar S.T. ile E.K.'ye, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma’ suçundan 10 yıl 5'er ay hapis cezası verirken, sanıklar Z.T., H.E., C.E. ile S.Ö.'nün ise beraatlarına karar verildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Ankara Keçiören cinci hoca

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