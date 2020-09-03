Çin'de 'açık giyinmeyin' uyarısı yapan üniversiteye tepki yağıyor

"Baştan çıkartmayı önlemek için aşırı açık, dekolte, belinizi açıkta bırakan veya sırtınızı gösteren giysiler ve etek giymeyin", "Hareket etmeyi kısıtlayan topuklu ayakkabılar giyilmesi belli zamanlarda uygun değildir" gibi ifadelerin yer aldığı kılavuzda, aksi takdirde 'kadınların başlarına gelebilecek cinsel taciz ve saldırılardan kendilerinin sorumlu olacağı' ima ediliyor. Kadınlara 'tek başlarına dışarı çıkmamaları, alt geçitlerden hızlı geçmeleri, yabancılar tarafından takip edilmemeye dikkat etmeleri' de telkin ediliyor.

Çin'de koronavirüs pandemisi sonrası yeni eğitim döneminin normal şekilde başlaması için hazırlıklar yapılırken, güneydeki Guanghsi Üniversitesi birinci sınıf kız öğrenci ler için 50 maddeli bir güvenlik kılavuzu bastırdı. Kılavuzda kız öğrencilere 'cinsel arzu uyandırmamak için dekolte giyinmemeleri' gibi talimatlara yer verilmesi, sosyal medyada öfke dalgası yarattı.

"Yanlış yöne sapılıyor. Okulun erkek öğrencilerine ne giyerse giysin, yalnız olursa da olsun kadınlara saygı göstermeyi öğretmesi gerekmez mi? Bunun yerine mağdurlardan kendilerine çeki düzen vermeleri isteniyor."

"Güvenlik kılavuzu kızları koruma görünümü altında aslında kadınların giyinme şekilleri yüzünden taciz edildiklerine dair cinsiyetçi kalıpları daha da beterleştiriyor."

"Neden bir kadının 'giyinme özgürlüğü' 'baştan çıkarma' sayılıyor? Çünkü temelde bazı erkeklerin kalpleri kirli."

Bir haber sitesine adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir üniversite yetkilisi ise 'kız öğrencilerin okula girmeden evvel ne isterlerse giyebileceklerini, ama kampüste belli bir uygarlık düzeyinin tutturulması gerektiğini' savundu.

Geçen yıl da Jilin'de bir üniversite kız öğrencilerin kaşkorse ve mini etek giymelerini yasaklayarak infial yaratmıştı.

Mayıs ayında ilk kez medeni kanun çıkaran Çin'de tüm dünyayı etkisi altına alan #MeToo hareketinin rüzgarını arkasına alan kadın hareketinin bazı talepleri yasaya yansıtıldı, böylece ilk kez yasalara göre cinsel tacizin ne olduğu tanımlandı, tacizin önlenmesi ve üzerine gidilmesinden okullar dahil kurum ve kuruluşlar sorumlu tutuldu. Ancak Çin'deki kadın hakları savunucuları, cinsel saldırıların genelde cezasız bırakıldığından yakınıyor.

