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Çin'de 'açık giyinmeyin' uyarısı yapan üniversiteye tepki yağıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2020 10:32 | Son Güncelleme

Guanghsi Üniversitesi'nin kılavuzunda kadınların cinsel arzu uyandırmamak için dekolte giyinmemeleri gerektiği, aksi takdirde cinsel saldırıya uğramaktan kendilerinin sorumlu olacağına dair ifadelere yer vermesi, sosyal medyada öfke dalgası yarattı.

Çin'de 'açık giyinmeyin' uyarısı yapan üniversiteye tepki yağıyor

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yönettiği Çin'de bir üniversitenin kadınlara 'dekolte giyinmemelerini, aksi takdirde cinsel saldırıya uğramaktan kendilerinin sorumlu olacağını' söylemesi, büyük tepki çekti.

KIZ ÖĞRENCİLERE 50 MADDELİK KILAVUZ

Çin'de koronavirüs pandemisi sonrası yeni eğitim döneminin normal şekilde başlaması için hazırlıklar yapılırken, güneydeki Guanghsi Üniversitesi birinci sınıf kız öğrenciler için 50 maddeli bir güvenlik kılavuzu bastırdı. Kılavuzda kız öğrencilere 'cinsel arzu uyandırmamak için dekolte giyinmemeleri' gibi talimatlara yer verilmesi, sosyal medyada öfke dalgası yarattı.

"Baştan çıkartmayı önlemek için aşırı açık, dekolte, belinizi açıkta bırakan veya sırtınızı gösteren giysiler ve etek giymeyin", "Hareket etmeyi kısıtlayan topuklu ayakkabılar giyilmesi belli zamanlarda uygun değildir" gibi ifadelerin yer aldığı kılavuzda, aksi takdirde 'kadınların başlarına gelebilecek cinsel taciz ve saldırılardan kendilerinin sorumlu olacağı' ima ediliyor. Kadınlara 'tek başlarına dışarı çıkmamaları, alt geçitlerden hızlı geçmeleri, yabancılar tarafından takip edilmemeye dikkat etmeleri' de telkin ediliyor.

KÜTÜPHANEDE STRAPLEZ YASAĞI

Kılavuza yönelik tepkiler üzerine Guanghsi Üniversitesi'yle ilgili araştırma yapan Reuters, "Spagetti straplez üst giymenin kütüphanede yasaklandığını teyit ettik" dedi.

'210 MİLYONDAN FAZLA KEZ GÖRÜNTÜLENDİ'

Çin'in Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo'da bugün itibarıyla 'Guanghsi Üniversitesi kız öğrencilerinin güvenlik kılavuzu' etiketi 210 milyondan fazla kez görüntülendi ve binlerce yorum aldı:

'ERKEK ZİHNİYETİNİ DEĞİŞTİRİN'

"Neden bir kadının 'giyinme özgürlüğü' 'baştan çıkarma' sayılıyor? Çünkü temelde bazı erkeklerin kalpleri kirli."

"Umarım gelecekte şöyle diyecekler: Bazı erkekler lütfen düşüncelerini değiştirsin."

"Kadınlar tecavüze uğramadı, ama Guanghsi Üniversitesi '...spu damgası yapıştırmanın' hazırlığını yaptı."

"Güvenlik kılavuzu kızları koruma görünümü altında aslında kadınların giyinme şekilleri yüzünden taciz edildiklerine dair cinsiyetçi kalıpları daha da beterleştiriyor."

"Yanlış yöne sapılıyor. Okulun erkek öğrencilerine ne giyerse giysin, yalnız olursa da olsun kadınlara saygı göstermeyi öğretmesi gerekmez mi? Bunun yerine mağdurlardan kendilerine çeki düzen vermeleri isteniyor."

Bir haber sitesine adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir üniversite yetkilisi ise 'kız öğrencilerin okula girmeden evvel ne isterlerse giyebileceklerini, ama kampüste belli bir uygarlık düzeyinin tutturulması gerektiğini' savundu.

Geçen yıl da Jilin'de bir üniversite kız öğrencilerin kaşkorse ve mini etek giymelerini yasaklayarak infial yaratmıştı.

Mayıs ayında ilk kez medeni kanun çıkaran Çin'de tüm dünyayı etkisi altına alan #MeToo hareketinin rüzgarını arkasına alan kadın hareketinin bazı talepleri yasaya yansıtıldı, böylece ilk kez yasalara göre cinsel tacizin ne olduğu tanımlandı, tacizin önlenmesi ve üzerine gidilmesinden okullar dahil kurum ve kuruluşlar sorumlu tutuldu. Ancak Çin'deki kadın hakları savunucuları, cinsel saldırıların genelde cezasız bırakıldığından yakınıyor.

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