HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin'de bir hafta önce patlama meydana gelen madenden 12 işçi sağ çıkarıldı

Çin'de bir hafta önce patlama meydana gelen madenden 12 işçi sağ çıkarıldı

18.01.2021 10:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çin'de bir hafta önce patlama meydana gelen madenden 12 işçi sağ çıkarıldı

Çin'de bir hafta önce patlama meydana gelen madenden 12 işçi sağ çıkarıldı.

Çin'in Şandong eyaletine bağlı Yentai kentinde patlama sonucu 22 kişinin mahsur kaldığı maden ocağından bir hafta sonra 12 işçi kurtarıldı.

Xinhua ajansının haberine göre, 10 Ocak'ta Yentai kentinin Şişia ilçesine bağlı Şiçıng kasabasında inşaat halindeki bir altın madeninde yaşanan patlamada mahsur kalan 22 işçiden 12'si sağ çıkarıldı.

Madende mahsur kalan 10 işçiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Maden ocağını işleten yetkililer de kazayı geç bildirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Melania ayıp etti, çaya bile çağırmadı!Melania ayıp etti, çaya bile çağırmadı!
Yapı Kredi müşteri hizmetlerine nasıl direkt ulaşılır?Yapı Kredi müşteri hizmetlerine nasıl direkt ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi

ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi

Türkiye'den Yunan Başpiskopos'un skandal sözlerine sert tepki

Türkiye'den Yunan Başpiskopos'un skandal sözlerine sert tepki

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

Koronavirüs ekmekten ya da paketlerden bulaşır mı?

Koronavirüs ekmekten ya da paketlerden bulaşır mı?

Mesut Özil'den ilk açıklama: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor

Mesut Özil'den ilk açıklama: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Antik Budist tapınağının kalıntıları bulundu!

Nancao Krallığı'na ait kalıntıları bulundu!

Melania ayıp etti, çaya bile çağırmadı!

Melania ayıp etti, çaya bile çağırmadı!

Rusya’da toplu aşılama bugün başlıyor

Rusya’da toplu aşılama bugün başlıyor

Fransız Bakan Schiappa: 5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum

'5 yaşında örtülü kız görmeye tahammül edemiyorum'

Alman Bakan: Aşı olanlar için Covid-19 kısıtlamaları gevşetilmeli

'Aşı olanlar için Covid-19 kısıtlamaları gevşetilmeli'

ABD'ye gitmeye çalışan göçmenlere sert müdahale

ABD'ye gitmeye çalışan göçmenlere sert müdahale

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.