Çin'de dev panda ikiz yavru dünyaya getirdi!

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentindeki hayvanat bahçesinde çalışan Yin Yanqiang, pandaların bu yıl hayvanat bahçesinde doğan ilk ikizler olduğunu söyledi.

DAHA ÖNCE DE İKİZ DOĞURDU

2011'de doğan anne panda Mangzai, 2019'da da ikiz dişi yavru doğurmuştu. Chongqing Hayvanat Bahçesi şu anda 17 pandaya ev sahipliği yapıyor. Hayvanat bahçesinde yaşayan dev pandaların dünya çapındaki sayısı 2020 yılında 633'e ulaştı. 2000'den az sayıda pandanın çoğunluğu ise Sichuan ve Shaanxi eyaletlerinde doğada yaşıyor.

