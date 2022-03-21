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Çin'de düşen uçakta ölü var mı? China Eastern Havayollarına ait uçak neden düştü? Çin'de düşen uçakta kaş kişi öldü?

21.03.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de düşen uçakta ölü var mı? sorusunun yanıtı son dakika haberinin ardından vatandaşlar merak konusu oldu. Bu kapsamda Çin'de düşen uçakta ölü var mı? China Eastern Havayollarına ait uçak neden düştü? Çin'de düşen uçakta kaş kişi öldü? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...

Çin'de 9'u mürettebat 133 kişinin bulunduğu uçak düştü. Guangxi eyaletine düşen Eastern Havayolları'nın uçağı ile ilgili son dakika haberlerinin ardından Çin'de düşen uçakta ölü var mı? China Eastern Havayollarına ait uçak neden düştü? Çin'de düşen uçakta kaş kişi öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Çin'de düşen uçakta ölü var mı?

ÇİN'DE DÜŞEN UÇAKTA ÖLÜ VAR MI?

Kunming'den Guangzhou'ya 133 yolcu taşıyan China Eastern Havayolalrına uçağı, ülkenin Guangşi bölgesinde düştü.

China Eastern Havayollarına ait uçak ile ilgili basında yer alan haberlere göre; kaza sebebiyle bölgede bulunan dağlarda yangın çıktı. Yangının çıktığı bölgeye ekipler sevk edildi. Çin'de düşen uçakta can kaybı olup olmadığı ise merak konusu oldu.

Çin'de düşen uçakta ölü var mı?

EASTERN HAVAYOLLARINA AİT UÇAK NEDEN DÜŞTÜ?

Yerel medyada yer alan haberlerde,Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den doğudaki Guandong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giden "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Vucou şehri kırsalında dağlık bölgeye düştüğü aktarıldı. Uçağın düşüş nedeni bilinmiyor.

Çin'de düşen uçakta ölü var mı? China Eastern Havayollarına ait uçak neden düştü? Çin'de düşen uçakta kaş kişi öldü?

ÇİN'DE DÜŞEN UÇAKTA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

133 yolcuyu taşıyan uçağın düştüğü bölgede yangın meydana gelirken henüz can kaybı bildirilmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer verilecektir.

Çin'de düşen uçakta ölü var mı? China Eastern Havayollarına ait uçak neden düştü? Çin'de düşen uçakta kaş kişi öldü?

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Çin
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