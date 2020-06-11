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  4. Çin'de meydana gelen selde 4 katlı bina böyle yıkıldı

Çin'de meydana gelen selde 4 katlı bina böyle yıkıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 11.06.2020 16:39 | Son Güncelleme

Çin'in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi'nde sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği selde, 4 katlı bir akıntıya kapıldı. O anlar saniye saniye amatör kamerayla kaydedildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin'de son günlerde yağan sağanak yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sel baskınlarıyla mücadele eden ülkenin Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen selde 4 katlı bir ev yıkıldı. Binanın yıkılma anları ise bölgede yaşayan bir kişi tarafından anbean cep telefonuyla kayda alındı.

228 BİN KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Sel ve yağışlar nedeniyle 2 Haziran'dan bugüne yaklaşık 228 bin kişinin tahliye edildiği ve evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Özellikle Guangksi bölgesinde etkili olan sellerde toplam maddi hasarın 500 milyon doları aştığı, binden fazla evin ise yıkıldığı ifade edildi.

(DHA)

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