Çin'de ortaya çıktı! Langya virüsü nedir? Nasıl bulaşır?

Covid-19, maymun çiçeği hastalığı toplumda oldukça tedirginliğe neden olmuştu. Son araştırmalara göre bu hastalıklara yeni bir hastalık daha eklendi. The Guardian’ın haberine göre bu virüs ilk olarak Çin'in Şantung ve Henan bölgelerinde 2018'in sonunda tespit edilmişti, ancak geçen hafta bilim insanları tarafından resmen tanımlandı. Yeni salgın hastalık olma ihtimali toplumda endişelere sebep oldu.

LANGYA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Bilim adamları, virüsün muhtemelen hayvanlardan insanlara bulaştığını ve Tayvan sağlık otoritesinin şu anda yayılmayı izlediğini söyledi. Araştırmacılar vahşi hayvanları test ettiler ve 262 farenin dörtte birinden fazlasında LayV viral RNA'sını buldular. Bu, "Kır faresinin doğal bir rezervuar olabileceğini düşündüren bir bulgu". Virüs ayrıca evcil keçilerin %2'sinde ve köpeklerin %5'inde tespit edildi.

LANGYA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

İnsanlarda virüs ateş, yorgunluk, öksürük, iştahsızlık ve kas ağrıları gibi semptomlara neden oldu. Bilim adamları, enfekte olan tüm insanların ateşi olduğunu söyledi. Virüs, 35 kişiden 26'sında bulunan tek potansiyel patojendi ve “LayV'nin ateşli hastalığın nedeni olduğunu” düşündürdü.

PANİK YAPMAYA GEREK YOK

LayV'den bugüne kadar herhangi bir ölüm yaşanmadı. NEJM gazetesinin ortak yazarı Duke-NUS Tıp Fakültesi'nden Prof Wang Linfa, devlet tarafından yönetilen Global Times'a, LayV vakalarının şimdiye kadar “ölümcül veya çok ciddi olmadığını ve panik yapmaya gerek olmadığını” söyledi.

İNSANLARDAN BULAŞMASI BELİRSİZ

Araştırmacılar, virüsün insanlar arasında bulaşıp bulaşamayacağının hala belirsiz olduğunu söyledi. 35 vakanın çoğu çiftçilerdeydi ve diğer enfekte olmuş kişiler arasında fabrika çalışanları da vardı. Araştırmacılar, "15 yakın temaslı aile üyesine sahip dokuz hastanın temaslı takibi, yakın temaslı LayV bulaşmasını ortaya çıkarmadı, ancak örneklem büyüklüğümüz insandan insana bulaşma durumunu belirlemek için çok küçüktü" dedi.



