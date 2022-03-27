HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin'de sır uçak kazası! Gizemi aydınlatacak gelişme

Çin'de sır uçak kazası! Gizemi aydınlatacak gelişme

27.03.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de geçtiğimiz günlerde düşen uçağın ikinci karakutusu da bulundu. Uçağın rotası, hızı ve irtifası gibi uçuş verilerinin kayıtlı olduğu tahmin edilen karakutu, kazanın sebebine ışık tutabilir. Kazada 123'ü yolcu, 9'u mürettebat 132 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde geçtiğimiz günlerde bir uçak kazası yaşanmıştı. Kazada uçakta bulunan 123'ü yolcu, 9'u mürettebat 132 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Olayla ilgili olarak uçağın ikinci karakutusunun da bulunduğu açıkladı. Karakutunun uçağın düşmesindeki sır perdesini aralaması umuluyor.

TOPRAĞIN ALTINDAN ÇIKARILDI

Uçağın düştüğü Vucou şehrinin Tıng ilçesinde oluşturulan arama ve kurtarma komuta merkezinden yapılan açıklamada, uçuş verilerinin kaydedildiği tahmin edilen ikinci karakutu cihazının bulunduğunu bildirdi.

Kaza mahallinde sürekli yağış nedeniyle karakutunun 1,5 metre derinliğinde toprağın altından çıkarıldığı kaydedildi.

Tropik altı iklime sahip bölgedeki devam eden yağış nedeniyle tepelik ve ormanlık birer bölge olan kaza mahallindeki incelemeler güçlükle yürütülüyor. Ekipler çalışmalarını sürdürebilmek için biriken suyu pompalarla tahliye ediyor.

çin2

KAZANIN SEBİNE IŞIK TUTABİLİR

Uçağın rotası, hızı ve irtifası gibi uçuş verilerinin kayıtlı olduğu tahmin edilen karakutu, kazanın sebebine ışık tutabilir.

Çin'de düşen yolcu uçağının son anlarında neler yaşandı? O görüntü olay oldu: Bayılan pilot son anda kendine gelip...Çin'de düşen yolcu uçağının son anlarında neler yaşandı? O görüntü olay oldu: Bayılan pilot son anda kendine gelip...

132 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüştü.

Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 123'ü yolcu, 9'u mürettebat 132 kişinin bulunduğu bildirilmişti.

Yetkililer, dün yaptıkları açıklamada, uçaktaki herkesin öldüğünü doğrulamış, kaza mahallinde ölenler için bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştı.

UÇAK 1,5 DAKİKA İÇERİSİNDE DÜŞMÜŞTÜ

"FlightRadar24.com" internet sitesinin verilerine göre uçak, 21 Mart'ta yerel saatle 14.20'de 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçmiş ve 1,5 dakika içinde yere çakılmıştı.

İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağın burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lviv kenti vuruldu! 'Rusya, Biden'a selam gönderdi'Lviv kenti vuruldu! 'Rusya, Biden'a selam gönderdi'
İstanbul Boğazı girişinde mayın tehlikesi!İstanbul Boğazı girişinde mayın tehlikesi!
Koreliler böyle iyileşiyor! Baş parmağınıza sarımsağı sarıp...Koreliler böyle iyileşiyor! Baş parmağınıza sarımsağı sarıp...
Anahtar Kelimeler:
Çin uçak kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Petrolden de altından da önemli" diyerek seslendi: "Deliler gibi ekin"

"Petrolden de altından da önemli" diyerek seslendi: "Deliler gibi ekin"

Kayısı bahçesinde çalışırken karşılaştıklarıyla şoke oldular

Kayısı bahçesinde çalışırken karşılaştıklarıyla şoke oldular

'Cinsel ilişkiden iğreniyorum' demişti! Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı yıllara meydan okuyor

'Cinsel ilişkiden iğreniyorum' demişti! Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı yıllara meydan okuyor

Aleyna Kalaycıoğlu'nun bikinili pozu olay oldu!

Aleyna Kalaycıoğlu'nun bikinili pozu olay oldu!

Korkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüş

Korkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüş

Meteoroloji uyardı: Salı günü geri geliyor

Meteoroloji uyardı: Salı günü geri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.