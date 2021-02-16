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  4. Çin'de tren istasyonu görevlisinin boş peronda solo dans büyük beğeni topladı

Çin'de tren istasyonu görevlisinin boş peronda solo dans büyük beğeni topladı

16.02.2021 12:09 | Son Güncelleme:
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Çin'de bir tren istasyonu çalışanı, Çin Yeni Yılı nedeniyle mesai bitiminde boş peronda dans etti.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Hezhou Tren İstasyonu'nda çalışan Li Yuan, son trenin ayrılmasıyla boş kalan peronda Çin Yeni Yılı nedeniyle dans etti.

İstasyonun kapalı devre kamera sistemi ile kaydedilen Li Yuan'ın dansı, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kullanıcı tarafından beğeni aldı.

Tren istasyonu personeli Yuan, "Son tren ve son yolcu grubuyla ilgilenmeyi bitirdiğimde saat 22.00'yi geçiyordu. Çok mutluydum çünkü yakında ailemle video bağlantısı aracılığıyla konuşabilecektim. Bu sene evime gidememiş olsam da iş yerinde hala mutluyum" diye konuştu.

(İHA)

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