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Çin'de vaka sayılarında korkunç artış

DÜNYA HABERLERİ  | 30.07.2020 09:05 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 105, Güney Kore'de 48 yeni vaka tespit edildi.

Çin'de vaka sayılarında korkunç artış

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3'ü yurt dışı irtibatlı 105 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı 102 yeni vakadan 96'sı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 5'i Liaoning eyaletinde, biri de başkent Pekin'de tespit edildi.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 84 bin 165'e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 957 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 574 olarak açıklandı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirilmişti.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11'i yurt dışı irtibatlı 18 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Böylece, Güney Kore'de, bir günde 17 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü 22 Haziran'dan bu yana en düşük günlük vaka artışı kaydedildi.

Yeni vakalarla ülkede, yurt dışı kaynaklı toplam vaka sayısı 2 bin 374'e yükseldi.

Yurt içi kaynaklı 7 yeni vaka, mayıstan bu yana salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul ve çevresinde kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 14 bin 269'a çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 132 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'a bağlı can kaybı olmazken, bugüne kadar virüs nedeniyle 300 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

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