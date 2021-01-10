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Çin'den alınan koronavirüs aşısında yaş tartışması! Risk var mı?

10.01.2021 08:42 | Son Güncelleme:
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Çin'den alınan koronavirüs aşısında yaş tartışması! Risk var mı?

Koronavirüs aşısında yaş tartışması büyüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60 yaş üstü vatandaşlar için aşıların bir risk teşkil etmediğini belirtirken; bazı bilim insanları ise daha temkinli yaklaşıyor.

Çin'den alınan koronavirüs aşılarının uygulanması için geri sayım devam ediyor. Son testlerinin yapıldığı aşıların 15 Ocak'tan sonra yapılmaya başlanması beklenirken, aşıların kimlere uygulanacağı tartışma konusu oldu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den alınan aşıların 60 yaş üstüne yapılmasına herhangi bir engelin olmadığını açıklamıştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Faz–3 deneyleri 60 yaş üzeri kişilerde yürütülmediği için aşılamanın uygun olup olmayacağı ile ilgili yapılan değerlendirmede Faz–1 ve Faz -2’de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldı. Yeni gelen verilerin değerlendirmesi ile bu grupta da kullanılmasının önünde bir engel olmadığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

UZMANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Uzmanlar ise bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim aşının 60 yaş üstü vatandaşlar için bir sorun teşkil etmeyeceğini belirtirken, bir diğer kesim ise daha temkinli yaklaşıyor.

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