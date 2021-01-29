Çin'den "çevrim içi uygulamalara kapsamlı denetim" çağrısı

Gazetede yayımlanan "algoritmik aplikasyonların standartlara bağlanması" başlıklı yorum yazısında ülkede e-ticaret, kısa video, yeme-içme ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren çevrim içi platformların kullanıcılardan çok fazla bilgi topladığı belirtilerek bu durum eleştirildi.

Bu uygulamaların birçok alanda hayatı kolaylaştırmakla birlikte, algoritmaları uygunsuz şekilde geliştirilen uygulamaların tüketici haklarını ve piyasa kurallarını ihlal eden davranışlar sergilediği vurgulanan yazıda, "platformların bilgi ve teknoloji yönünden çoğu zaman kullanıcılardan daha güçlü durumda olduğu" kaydedildi.

Yazıda "Kanunlardan endüstriyel normlara, katılımcılara kadar kapsamlı bir denetleme sistemi kurulması gerekiyor, öyle ki algoritmik uygulamaların uyacağı kurallar ve düzenlemeler olsun, tüketicinin hakları kanunla korunabilsin." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu yorum yazısının, ülkenin en büyük e-ticaret platformu Alibaba'ya yönelik açılan "tekelcilik" soruşturmasının ardından gelmesi dikkati çekti.