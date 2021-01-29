HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Çin'den "çevrim içi uygulamalara kapsamlı denetim" çağrısı

Çin'den "çevrim içi uygulamalara kapsamlı denetim" çağrısı

29.01.2021 16:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çin'den "çevrim içi uygulamalara kapsamlı denetim" çağrısı

Çin'de Halkın Günlüğü gazetesi, e-ticaret, kısa video platformları başta olmak üzere çevrim içi platformlara yönelik düzenlemelerin sıkılaştırılması çağrısında bulundu.

Gazetede yayımlanan "algoritmik aplikasyonların standartlara bağlanması" başlıklı yorum yazısında ülkede e-ticaret, kısa video, yeme-içme ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren çevrim içi platformların kullanıcılardan çok fazla bilgi topladığı belirtilerek bu durum eleştirildi.

Bu uygulamaların birçok alanda hayatı kolaylaştırmakla birlikte, algoritmaları uygunsuz şekilde geliştirilen uygulamaların tüketici haklarını ve piyasa kurallarını ihlal eden davranışlar sergilediği vurgulanan yazıda, "platformların bilgi ve teknoloji yönünden çoğu zaman kullanıcılardan daha güçlü durumda olduğu" kaydedildi.

Yazıda "Kanunlardan endüstriyel normlara, katılımcılara kadar kapsamlı bir denetleme sistemi kurulması gerekiyor, öyle ki algoritmik uygulamaların uyacağı kurallar ve düzenlemeler olsun, tüketicinin hakları kanunla korunabilsin." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu yorum yazısının, ülkenin en büyük e-ticaret platformu Alibaba'ya yönelik açılan "tekelcilik" soruşturmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, 24 Ekim 2020'de Şanghay'da düzenlenen bir forumda Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını "zamanın gerisinde kalmakla" eleştirmişti.

Ma’nın eleştirilerinden sonra Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından, 24 Aralık 2020'de, Alibaba'ya bağlı Ant Group'a yönelik "tekelcilik" soruşturması başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda 4 Ocak'ta, ülkede 2008’de çıkan "tekelcilikle mücadele kanununa" göre maksimum miktar olan 76 bin 464 dolarlık ceza kesilmişti.

Öte yandan, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, Ekim 2020’de yaptığı konuşmadan sonra yaklaşık 3 ay medyaya görünmemiş ve Ma’nın kaybolduğu iddia edilmişti.

Ma, 20 Ocak’ta yayınlanan bir video ile kendini göstermiş ancak 3 ay boyunca nerede olduğu ve neden ortaya çıkmadığına dair bir açıklama yapmamıştı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Ünlü firma telefon şarj etmenin yeni yolunu gösterdiÜnlü firma telefon şarj etmenin yeni yolunu gösterdi
75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Bilgisayar gibi: iPhone 13 Pro 1 TB depolama seçeneği ile gelebilir!

Ünlü analist paylaştı: iPhone 13 Pro bilgisayarlara kafa tutacak

Xiaomi Mi 11 çok yakında Çin dışına çıkabilir!

Çok yakında sınırları aşabilir!

Gamestop olayında yeni perde: Google Robinhood'un olumsuz yorumlarını sildi

Binlerce vardı, silindiler!

Xiaomi Mi Air Charge'a benzer: Motorola da gerçek kablosuz şarj teknolojisini gösterdi

Ünlü firma telefon şarj etmenin yeni yolunu gösterdi

ASUS, TUF serisi yeni oyun bilgisayarını duyurdu

ASUS, TUF serisi yeni oyun bilgisayarını duyurdu

Elon Musk Twitter profilini güncelledi, Bitcoin yükselişe geçti!

Elon Musk'tan flaş paylaşım! Değeri yüzde 15 arttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.