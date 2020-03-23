Çin'den gelen koronavirüs tanı kitlerinde 'Atatürk' ayrıntısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde milletvekillerine bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin

Koca, Türkiye’deki test yapabilen laboratuvar sayılarının ve test yapılma oranının arttırılacağını ifade etmişti.Hızlı tanı kitinin devreye alınmasıyla birlikte Çin’den 2 milyondan fazla hızlı tanı kitinin Türkiye’ye geldiği öğrenildi. Öte yandan Türkiye’ye

verilen hızlı tanı kitlerinden Çin hükümetinin herhangi bir ücret talep etmediği kaydedildi.

Yeni Çağ'ın haberine göre Çin hükümetinin kitlerde ücret talep etmeme nedeni ise, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Refik Saydam Hıfzısıhha akademisinde üretilip kolera salgını için geçmiş dönemde Çin’e gönderilen aşılar nedeniyle olduğu belirtildi.



