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Çin'den gelen koronavirüs tanı kitlerinde 'Atatürk' ayrıntısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 10:05 | Son Güncelleme

Türkiye'ye Çin'den gelen koronavirüs tanı kitleriyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Çin'den gelen koronavirüs tanı kitlerinde 'Atatürk' ayrıntısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde milletvekillerine bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, Türkiye’deki test yapabilen laboratuvar sayılarının ve test yapılma oranının arttırılacağını ifade etmişti.Hızlı tanı kitinin devreye alınmasıyla birlikte Çin’den 2 milyondan fazla hızlı tanı kitinin Türkiye’ye geldiği öğrenildi. Öte yandan Türkiye’ye
verilen hızlı tanı kitlerinden Çin hükümetinin herhangi bir ücret talep etmediği kaydedildi.

Yeni Çağ'ın haberine göre Çin hükümetinin kitlerde ücret talep etmeme nedeni ise, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Refik Saydam Hıfzısıhha akademisinde üretilip kolera salgını için geçmiş dönemde Çin’e gönderilen aşılar nedeniyle olduğu belirtildi.

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