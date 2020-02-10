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  4. Çin'den gelen öğrenciyle ilgili yeni gelişme! Koronavirüs analiz sonuçları çıktı

Çin'den gelen öğrenciyle ilgili yeni gelişme! Koronavirüs analiz sonuçları çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 22:33 | Son Güncelleme

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan 22 yaşındaki gencin yapılan laboratuvar analizlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Çin'den gelen öğrenciyle ilgili yeni gelişme! Koronavirüs analiz sonuçları çıktı

Çin'de öğrenim gören 22 yaşındaki E.K., dün boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurmuş, hastane yönetimi 30 Ocak tarihinde Çin'den döndüğü öğrenilen öğrenciyi tedbir amaçlı gözlem altına almıştı.

SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI, KORONAVİRÜS RASTLANMADI

Özel bir odada müşahede altına alınan öğrenci için 'viral enfeksiyon' tanısı konulurken, alınan numuneler tetkik için Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarına gönderildi. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, laboratuvar sonuçlarının negatif çıktığını belirterek, hastada koronavirüs rastlanmadığını bildirdi. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Mersin Üniversitesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

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