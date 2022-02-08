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  4. Çin'den koronavirüse karşı yeni test kiti! 4 dakikada tespit edebilecek

Çin'den koronavirüse karşı yeni test kiti! 4 dakikada tespit edebilecek

08.02.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli bilim insanları, dört dakikada doğru sonuç veren yeni bir Kovid-19 testi geliştirdiklerini belirtti.

Çin'den koronavirüse karşı yeni test kiti! 4 dakikada tespit edebilecek

Nature Biomedical Engineering dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Şanghay'daki Fudan Üniversitesinden araştırmacılar, sürüntülerden genetik materyali analiz etmek için mikroelektronik sensörler geliştirdiklerini ve bu sensörler sayesinde zaman alan Kovid-19 testlerine olan ihtiyacın azalabileceğini ifade etti.

4 DAKİKADA TESPİT EDİYOR

Araştırmacılar, Kovid-19'a yol açan Sars-CoV-2'nin tespiti için taşınabilir bir prototip cihaza elektromekanik bir biyosensör entegre ettiklerini belirterek bu sayede cihazın virüsü dört dakikada tespit ettiğini vurguladı.

DİĞER TESTLERLE TAMAMEN UYUMLU

Geliştirilen testin Şanghay'da Kovid-19'a yakalanan 33 kişi üzerinde denendiği ve sonuçların bu kişilere daha önce yapılan PCR testleriyle tamamen uyumlu olduğu belirtildi. Testin ayrıca ateş ve grip belirtileri gösteren ancak Kovid-19 olmayan 54 kişiye de yapıldığı ve burada da "yanlış pozitif" sonuç alınmadığı ifade edildi.

Fudan Üniversitesinden araştırmacılar, yeni test sayesinde güvenilir sonuca sadece 4 dakikada ulaşıldığını dile getirdi.

Bilim insanları, yöntemlerinin hız, kullanım kolaylığı, yüksek hassasiyet ve taşınabilirlik sunduğunu vurguladı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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