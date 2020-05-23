HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin'den sevindiren haber! Son 24 saatte vaka ve can kaybı olmadı

Çin'den sevindiren haber! Son 24 saatte vaka ve can kaybı olmadı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.05.2020 15:25 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte virüs kaynaklı vaka ve ölüm görülmedi.

Çin'den sevindiren haber! Son 24 saatte vaka ve can kaybı olmadı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülkede yeni vaka tespit edilmediği ve can kaybı olmadığı bildirildi.

79 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Açıklamada, 376 kişinin virüs taşıyor olabilecekleri şüphesiyle karantinada tutulduğu, 3 kişinin taburcu edildiği, 79 hastanın da tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 971 kişide koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 258 hasta da iyileşti.

GÜNEY KORE'DE SON BİR GÜNDE 23 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede bir gün içinde 13'ü başkent Seul'e komşu Gyeonggi kentinde olmak üzere 23 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.

Vakaların önemli bir kısmının son günlerde salgının odak noktası haline gelen Seul'deki gece kulüpleriyle bağlantılı olduğu düşünülürken 2 bin 629 eğlence mekanının daha kapatılmasına karar verildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 165'e yükselirken, salgına bağlı 266 ölüm gerçekleşti.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildiKısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildi
Korkunç anlar! Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktıKorkunç anlar! Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Bilim Kurulu üyesi: Kesinlikle yanlış, önermiyoruz

Bilim Kurulu üyesi: Kesinlikle yanlış, önermiyoruz

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

F.Bahçe için Mert Hakan Yandaş iddiası

F.Bahçe için Mert Hakan Yandaş iddiası

Bakan Koca'dan sabaha karşı paylaşım: Yakında...

Bakan Koca'dan sabaha karşı paylaşım: Yakında...

Testler başladı! Her evden 1 kişiye yapılıyor

Testler başladı! Her evden 1 kişiye yapılıyor

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

Diğer Haberler
Koronavirüs: Tedavinin ipucu T hücrelerinde mi?

Püf noktası bulundu: Koronavirüs tedavisinde yeni yöntem

Dünya Sağlık Örgütü salgının yeni merkez üssünü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü salgının yeni merkez üssünü açıkladı

Pakistan’da yolcu uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Korkunç anlar! Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüsten 1001 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüsten 1001 kişi öldü

Mersin'de orman yangını! 3 hektar zarar gördü

Mersin'de orman yangını! 3 hektar zarar gördü

Evin bahçesine giren boz ayı görüntülendi

Bahçesinde görünce şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.