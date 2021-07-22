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Çin, DSÖ’nün Covid-19’un kökenine yönelik araştırma planını kabul etmedi

22.07.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yixin, Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüsün kökenine yönelik araştırmasının ikinci aşamasının virüsün "Wuhan’daki laboratuvardan sızmış olabileceği" ihtimalini içermesi nedeniyle araştırmada yer almayacaklarını söyledi. Laboratuvar sızıntısı fikrinin sağduyuya ve bilime aykırı olduğunu savunan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yixin, “Böyle bir köken araştırma planını kabul etmemiz imkansız” dedi.

Çin, DSÖ’nün Covid-19’un kökenine yönelik araştırma planını kabul etmedi

Çinli yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüsün kökenlerine ilişkin yürütülen araştırmanın ikinci aşamasına karşı çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yixin düzenlediği basın toplantısında, ikinci aşamanın virüsün bir Çin laboratuvarından sızmış olabileceği teorisini içermesinden dolayı "oldukça şaşırdığını" söyledi.

"KABUL ETMEMİZ İMKASIZ"

Laboratuvar sızıntısı fikrinin sağduyuya ve bilime aykırı olduğunu savunan Zeng, “Böyle bir köken araştırma planını kabul etmemiz imkansız” dedi.

Zeng, Wuhan’daki laboratuvarda doğrudan insanlara bulaşabilecek bir virüs bulunmadığını söyleyerek, DSÖ ekibinin laboratuvar sızıntısı ihtimalinin çok düşük olduğu sonucuna vardığını hatırlattı. Zeng ayrıca, laboratuvardaki personel ve öğrencilerin enfekte olduğu, bu durumun da virüsün şehirde yayılmaya yol açmış olabileceği yönündeki "spekülasyonların" doğru olmadığını kaydetti.

DSÖ’nün Covid-19’un kökeninin tespit edilmesine yönelik araştırmasının ilk aşaması, bu yılın başlarında Çinli meslektaşlarıyla çalışmak için Wuhan’a gelen ve farklı ülkelerden katılım sağlayan bilim adamlarını içeren bir ekip tarafından gerçekleştirilmişti.

BİR HAYVANDAN KAYNAKLANDIĞI SONUCUNA ULAŞILMIŞTI

Virüsün insanlara bulaşmadan önce "muhtemelen" bir hayvandan kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştı. Raporda, Covid-19’un laboratuvar sızıntısından meydana gelme ihtimalinin "son derece düşük" olduğu belirtilmişti. Birçok ülke raporun güvenilirliğini eleştirirken, araştırmayı yapan ekip de Çin yönetimine boyun eğmekle suçlanmıştı. (İHA)

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koronavirüs (Covid-19) Çin koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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