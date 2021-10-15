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Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu fırlattı

15.10.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu uzaya gönderdi. Uydu, antik Çin mitolojisindeki Güneş tanrıçası "Şihı"nın adını taşıyor.

Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu fırlattı

Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, "Şihı"nın adını taşıyan uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Şansi eyaletindeki Taiyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

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Koyu kırmızı H-Alfa tayfındaki ışınları gözlemleye ayarlı olduğu için teknik olarak "Çin H-Alfa Güneş Kaşifi" (CHASE) adıyla anılan uydunun, fırlatışın ardından Dünya yörüngesindeki planlanan konumuna yerleştiği bildirildi.

559 KİLO AĞIRLIĞINDA

Çin'in ilk Güneş teleskobunu taşıyan 550 kiloluk uydu, Dünya yörüngesinde Güneş'e dönük sabit bir konumda kalacak şekilde hareket edecek.

Uydunun keşif görevinin 3 yıl sürmesi planlanıyor.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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