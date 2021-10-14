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Rusya, 36 OneWeb uydusunu daha uzaya fırlattı

14.10.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz OneWeb şirketine ait 36 uydu daha Rus yapımı Soyuz-2.1B roketiyle uzaya fırlatıldı.

Rusya, 36 OneWeb uydusunu daha uzaya fırlattı

Dünyaya daha hızlı internet sağlanması amacıyla tasarlanan İngiliz OneWeb şirketine ait 36 iletişim uydusu daha Rusya yapımı Soyuz-2.1B roketi ile Kazakistan’da bulunan Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldı.

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Uyduların TSİ 11.40’ta başarılı bir şekilde fırlatıldığını belirten Rusya Uzay Ajansı (Roscosmos) uyduların yaklaşık 3 buçuk saat sonra yörüngesine oturacağını aktardı.

HEDEF 648 UYDU

Roscosmos’un yan kuruluşu Glavcosmos, Arianespace ve Starsem şirketleri ile yapılan anlaşma kapsamında fırlatılan uyduların sayısı 356’ya ulaştı. Roscosmos ve OneWeb şirketi daha önce sözleşmenin detayına dair yaptığı açıklamada 2022 yılına kadar 648 uydunun uzaya gönderilmesinin hedeflendiğini duyurmuştu.

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(İHA)

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Rusya
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