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Çin'in 'ikinci dünya' planı: Yaşanabilir yeni gezegen arayışı başladı

14.04.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, teknoloji alanındaki yetkinliği ve cesur görevleriyle biliniyor. Bu sayede şimdiye dek gezegenimizin dışına pek çok kez ziyaret gerçekleştirerek Ay'a ve Mars'a gittiler. Ancak Çin'in uzayın derinliklerinde daha derin planları var. Pekin, artık alternatif bir yuva bulmak istiyor: Dünya 2.0.

Çin'in 'ikinci dünya' planı: Yaşanabilir yeni gezegen arayışı başladı

Pekin, Güneş sistemimizin dışındaki ötegezegenleri arayışa çıkmayı planlıyor. Bu görevin temel amacı, Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldızının yaşanabilir bölgesinde bir dünya bulmak. Başka bir deyişle, Dünya 2.0 olarak adlandırılan görev, şu anda içinde yaşadığımız ve önümüzdeki on yıllarda feci durumlarla karşı karşıya kalacağı öngörülen Dünya'ya benzer bir gezegen bulmayı amaçlıyor.

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Nature'da yer alan bir rapora göre Earth 2.0, erken tasarım aşamasında olan Çin Bilim Akademisi tarafından kavramsallaştırıldı. Uzmanlardan oluşan bir ekip önerilen görevi gözden geçirdiği ve onayladığı takdirde, uydunun inşa aşamasını başlatmak için finansman sağlayacak olan geliştirme aşaması başlayacak ve plan haziran ayında açık artırmaya çıkarılacak.

BİLİNMEYENE BAKIŞ

Teleskop, yaşama olanak sağlayan kimyasal belirtileri bulma umuduyla Güneş sistemimizin dışında, uzayın derinliklerinde ötegezegenler arayacak. Görevde, Kepler misyonunun gözlemlediğine benzer bir gökyüzü parçasını tarayacak yedi teleskop çalışacak.

Dünya 2.0'ın baş gökbilimcisi Jian Ge, Nature'a verdiği demeçte şöyle konuştu:

"Kepler alanı ulaşılması kolay bir hedef çünkü oradan çok iyi veriler elde ettik. Uydumuz, gökyüzü tarama kapasitesinde NASA'nın Kepler teleskobundan 1015 kat daha güçlü olabilir."

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Uzay aracı geçiş yöntemini uygulayacak, yani yıldızın parlaklığında, önünden bir gezegenin geçtiğini gösteren küçük değişiklikleri tespit edecek.

Görevde çalışacak altı teleskop 500 metrekarelik gökyüzü kesiti boyunca 1,2 milyon yıldızı inceleyecek, aynı zamanda NASA'nın TESS uydusunun gözlemleyebildiğinden daha sönük ve daha uzak yıldızları da gözlemleyecek. Gemideki yedinci araç ise yerçekimi mikro merceklemeli bir teleskop olacak ve Neptün veya Plüton gibi, yıldızlarından uzakta olan yetim gezegenleri araştıracak.

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