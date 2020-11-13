Çin, online ticaret devlerine savaş açtı

Çin’de çok aktif olarak e-ticaret yürüten firmalar mevcut. Mesela Alibaba, Tencent, Ant Group ve Meituan gibi online sipariş verilebilen şirketler, Çin’deki ticaretin yüzde 66 gibi bir bölümünü yönetebiliyor. Çin hükümeti bu durumdan son derece rahatsız.

Birkaç firmanın çok fazla büyümesi sonucunda, diğer küçük şirketler kendisini baskı altında hissedebilir. Hatta bu büyük kuruluşlar, küçükleri kendisi ile anlaşma yapmaya bile zorlayabilir. Böyle bir durumda adaletsizlik ortaya çıkabilir.

ÇİN REKABETİ KORUYACAK

Bütün bunların farkında olan Çin hükümeti, herkesi yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yaptı. Çin’in Piyasa Düzenleme Kurulu tarafından alınan kararlara göre, hükümet rekabeti bizzat kendisi korumaya çalışacak. Öncelikle küçük satıcıların piyasadan silinmesinin önlenmesi sağlanacak.

Çin e-ticaret pazarının üçte ikisine sahip olan büyük firmalar 2 trilyon değerine ulaştı. Çin hükümeti böyle bir durumdan oldukça rahatsız. İşte tam da bu nedenden dolayı ek düzenleme önlemleri getirmeye çalışıyor.