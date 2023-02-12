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Çin ordusu tarafından tespit edildi! 'Tanımlanamayan cisim' vurularak düşürülecek

12.02.2023 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de geçtiğimiz günlerde tespit edilen ve Amerikan ordusu tarafından düşürülen Çin casus balonu sonrası bu kez de Çin'deki Sarı Deniz kıyısında "tanımlanamayan uçan nesne" tespit edildi. Çin donanması tarafından bölgedeki balıkçı gemilerine gönderilen uyarı mesajında, "nesnenin vurularak düşürülmesine hazırlanıldığı" kaydedildi.

Çin ordusu tarafından tespit edildi! 'Tanımlanamayan cisim' vurularak düşürülecek

Çin'in kuzeyindeki Sarı Deniz kıyısında, Şandong eyaletinin Ricao şehri açıklarında "tanımlanamayan uçan nesne" tespit edildiği bildirildi.

Çingdao Deniz Kalkınma Bürosundan, bölgedeki balıkçı gemilerine gönderilen mesajda, "nesnenin vurularak düşürülmesine hazırlanıldığı" belirtilerek dikkatli olunması istendi.

Mesajda nesnenin koordinatları verilerek, "Eğer nesne geminizin yakınına düşerse lütfen kanıt için fotoğrafını çekin, koşullar olanak veriyorsa enkazı çıkarın." denildi.

Yetkililer nesnenin ne olabileceğine dair bilgi vermedi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanması, bugün bölgenin komşu körfezi olan Bohay Denizi'nde 1 hafta sürecek tatbikata başlamıştı.

Tanımlamayan cismin görüldüğü bölge, Çin'in Liaoning uçak gemisi ve harp filosunun demirlediği Yuçi Deniz Üssü'nün yakınında bulunuyor.

ABD İLE YAŞANAN "CASUS BALONU" KRİZİNİN ARDINDAN GELDİ

Olayın, ABD ile Çin arasında geçen haftaki "casus balonu" krizinin yol açtığı gerginliğin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığının ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Çin, balonun ülkeye ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü.

Çin'in açıklaması Washington'ı tatmin etmemiş, balon, 4 Şubat'ta, Başkan Joe Biden'ın emriyle, Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü. (AA)

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Çin abd

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