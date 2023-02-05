'Casus Balon' krizi büyüyor! Pantagon teyakkuza geçti, ikinci balon alarmı: Hedef Latin Amerika mı?

ABD ile Çin arasındaki 'casus balon' krizi büyüyor. ABD Dışişleri Bakanı önümüzdeki hafta yapacağı Pekin ziyaretini iptal ederken, Pentagon teyakkuza geçti. Montana eyaleti üzerinde görüntülenen istihbarat balonu Amerikan Savunma Bakanlığı'nı alarm durumuna geçirmişti. Balonun nükleer tesisler hakkında bilgi topladığı öne sürülürken, önemli kritik noktalarda gizleme çalışması yapıldı.

PEKİN: BALON BİZE AİT!

Beyaz Saray "Egemenliğimizin yanında uluslararası hukukun da açık ihlalidir" derken, Pekin ise söz konusu balonun kendilerine ait olduğunu kabul etti ve rüzgara işaret etti. Yapılan açıklamada "Beklenmedik rüzgarlar nedeniyle rotasından çıktı" ifadelerine yer verildi.

ABD'NİN İÇ KISIMLARINA İLERİLİYOR

60 bin fit yükseklikte 'casus balon' savunma sistemlerinin anbean takibinde ülkenin iç kısımlarına doğru ilerliyor. Düşürülmesi ise şimdilik seçenekler arasında değil.

LATİN AMERİKA ÜZERİNDE YENİ CASUS BALON

Skandalın yankıları sürerken Pentagon, Latin Amerika üzerinde bir başka casus balon tespit edildiğini duyurdu.

Pekin'in bu iddiaya vereceği yanıt ise merak konusu.

