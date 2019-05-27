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Çin ve Rusya da Bahreyn'deki çalıştaya katılmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 21:40 | Son Güncelleme

Çin ve Rusya, Filistin konusunda ABD'nin desteğiyle gelecek ay Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılmayacak

KUDÜS (AA) – Çin ve Rusya'nın Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılmayacağı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Çin Halk Cumhuriyeti Filistin Büyükelçisi Guo Wei, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Danışmanı Nebil Şaas ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde bir araya geldi.

Haberde, Çinli Büyükelçi Guo'nun, 25-26 Haziran'da ABD iş birliğiyle Bahreyn'de düzenlenecek "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına katılmama konusunda Çin ile Rusya'nın ittifaka vardığını söylediği aktarıldı.

Büyükelçi Guo, "Çin, Filistin halkına ve davasına verdiği desteği sürdürecektir. Bu destek 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasına kadar da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) de 22 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayının Filistin halkının menfaatlerine hizmet etmediğini, dolayısıyla Filistin'in çalıştaya katılmayacağını belirtmişti.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına hazırlık olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin tepkisine neden olan "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştayın tek amacının Filistin halkını güçlendirmek olduğunu savunmuştu.

- Filistin Başbakanı Iştiyye'den ekonomi çalıştayına tepki

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD ve Bayreyn'in düzenlemeyi planladığı ekonomik çalıştaya ilişkin kendilerine danışılmadığını belirtmişti.

Filistin'deki çatışmanın ancak siyasi olarak çözülebileceğini kaydeden Iştiyye, çalıştayın "ekonomi" konulu olmasına ilişkin, "Ekonomi meselesi, siyasi çözümün bir sonucudur. Filistinliler, işgal altında yaşam şartlarını düzeltme yollarını aramıyor." ifadesini kullanmıştı.

Hamas da Arap ülkelerine söz konusu çalıştaya katılmamaları çağrısında bulunmuştu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap ülkelerinden Bahreyn'deki çalıştaya katılmamalarını ve ABD planının başarısız kılınması için tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında yer almalarını istiyoruz." denilmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Bahreyn çin Filistin israil Rusya

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