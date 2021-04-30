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Cinayet zanlısı mutfak dolabından çıktı

30.04.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde 2 yıl önce işlenen Veysi Oktay cinayetinin aranan zanlısı, bir çiftlik evinde yapılan 5 saatlik arama sonucunda, mutfak dolabının içerisinden girilebilen özel bir odada yakalandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde 16 Haziran 2019 tarihinde Veysi Oktay'ın silahla öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen E.V'nin (42) yakalanması için, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Cinayet zanlısının izini süren ekipler, zanlı E.V.'nin Menemen ilçesine bağlı Musabey Mahallesi'nde bir çiftlik evinde saklandığını tespit etti. Çiftliği uzun süredir izlemeye alan ekipler, E.V.'nin burada görülmesi üzerine operasyon başlattı. Çiftlikte bulunan evde arama yapan polisler burada zanlıyı bulamadı. 5 saat boyunca evi didik didik arayan polis ekipleri, aramalarda tek katlı bir evin mutfak tezgahının alt kısmındaki dolaptan girilen gizli bir oda belirledi.

DOLAPTAN ZANLI ÇIKTI

Gerçekleşen aramalarda tespit edilen mutfak dolabından odanın girişini açan ekipler, cinayet zanlısı E.V.'yi burada kıskıvrak yakaladı. E.V.'nin mutfak dolabından çıkarılma anı kameralar tarafından görüntülenirken, zanlı ekiplerce ifadesi alınmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.V., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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