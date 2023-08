Cinayetin ardından kan davası çıktı! İş vaadiyle kandırıp infaz etmişler

Bodrum’da plaja giden 2 kişi, 29 Ağustos 2022 tarihinde Bodrum-Güvercinlik yolu kenarında ormanlık alanda erkek cesediyle karşılaştı. Durumu bildirmelerinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın başının arkasından tabancayla vurularak infaz edildiği görüldü. Üzerinden kimlik bulunmayan kişinin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen kişinin, Bodrum’da inşaatta çalışan, Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı Kenan Uzunay olduğu tespit edildi. Uzunay, 30 Ağustos’ta Patnos’ta toprağa verildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayhan C. (47), Engin C. (39), Ferdi K. (32), Metin D. (39), Niyaz C. (36), Veysi C. (33), Yunus E. (25), Sayim C.'yi (31) İzmir, Burdur ve Isparta’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Sayim C. ve Yunus E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İNFAZ ETMİŞLER

Şüphelilerin ifadelerinde 14 yıl önce Kenan Uzunay’ın babasının Patnos’ta keserle akrabaları olduğu öğrenilen kişiyi öldürdüğü ve öldürülen kişinin yeğeni Niyaz C.’nin intikam almak için Kenan Uzunay’ı öldürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede ‘Tasarlayarak Kan Gütme Saikiyle Öldürme’ suçundan tutuklu 6 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, diğer tutuksuz 2 sanık için ‘Tasarlayarak Kan Gütme Saikiyle Öldürme Suçuna Yardım Etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İŞ VAADİYLE KANDIRMIŞLAR

İddianamede, Burdur’dan gelen Niyaz C.’nin yaşamını yitiren Kenan Uzunay’ı bulmaya çalıştığı belirtilirken, kendisine yardım edilmesi için Ferdi K. ve Metin D.’yi yanına çağırdığı, Bodrum’a gelen Ferdi K. ve Metin D. ile birlikte Niyaz C.’nin olayda hayatını kaybeden Uzunay’ın gidebilecekleri yerlerde keşif yaptıkları belirtildi. Şüpheli Niyaz C.’nin maktül Uzunay’ın numarasını bulduğu ve iş vaadiyle görüşme yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Ferdi K. aracılığıyla şüpheliler Uzunay’la irtibata geçti. Daha sonra şüpheliler otomobille gittikleri yerde 2 el başına ateş ederek Uzunay’ı tasarlayarak kan gütme saiki ile öldürdüğü ortaya çıktı. O

laydan sonra şüphelilerin İzmir’e gittiği ve burada Veysi C. ile Ayhan C.’nin Niyaz’a para gönderdiği belirtildi. Niyaz C.’nin ise gönderilen parayı Metin ve Ferdi’ye olaya iştirak ettiği için verdiği, daha sonra Niyaz’ın olay tarihinde kullandığı cep telefonunu yok edip yeni bir telefon kullanarak delillere ulaşılmasını engellemeye çalıştığı ortaya çıktı.

