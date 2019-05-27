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Çin'de eski parti müfettişine yolsuzluktan 12 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 19:20 | Son Güncelleme

Çin'de eski parti müfettişine yolsuzluktan 12 yıl hapis

PEKİN (AA) - Çin Komünist Partisi'nin eski teftiş kurulu müfettişi, 32,85 milyon yüen (yaklaşık 4,76 milyon dolar) yolsuzluk yapmaktan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, ÇKP Merkezi Komitesi bünyesinde yer alan eski disiplin ve teftiş kurulu üyesi Cang Huavey, yolsuzluk suçlamalarıyla Pekin 2. Orta Halk Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, hakkındaki soruşturma çerçevesinde Cang'ın 2006-2014 arasında yaptığı görevler sırasında makamını kötüye kullandığını, kaligrafi çalışmaları, yağlı boya tablolar ve çeşitli mücevherleri rüşvet olarak aldığını ve toplamda 32,85 milyon yuen yolsuzluk yaptığını açıkladı.

Cang, 12 yıl hapis, 2 milyon yuan (yaklaşık 290 bin dolar) cezaya çarptırılırken, mahkeme eski müfettişin yasa dışı tüm mal varlığına el konulmasına hükmetti.

Cang da verilen cezayı kabul ettiğini belirterek, temyize gitmeyeceğini ifade etti.

Çin Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu, Cang hakkında Nisan 2017'de ciddi disiplin ihlalleri nedeniyle soruşturma başlatmış, aynı yıl ağustos ayında eski müfettiş görevinden alınmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012'de ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" sözleriyle nitelendirmişti.

Ülkede yolsuzluk ve rüşvet suçu işleyen yetkililere, ömür boyu hapis ya da ertelemeli idam cezası verilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin hapis Yolsuzluk

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