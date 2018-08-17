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Çin'deki bozuk aşı soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 04:36 | Son Güncelleme

Cilin'de gıda ve ilaç idaresinden sorumlu Eyalet Vali Yardımcısı Cin Yühui görevden alındı - Devlet Başkanı Şi Cinping, aşı skandalına karışan herkesten hesap sorulmasını ve sorumluların kanunlara göre ciddi şekilde cezalandırılmasını istedi

PEKİN (AA) - Çin'de ortaya çıkan bozuk aşı skandalı nedeniyle Cilin Eyalet Vali Yardımcısı Cin Yühui görevinden alındı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Daimi Komitesi ülkede geçen ay sonunda ortaya çıkan Cilin eyaleti merkezli Çangşıng Life Sciences Ltd. şirketine yönelik yürütülen soruşturmayı görüştü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığında yapılan toplantıda kamunun çıkarları ve sosyal istikrarı korumak için gerekli çabanın gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Devlet Başkanı Şi, aşı skandalına karışan herkesten hesap sorulmasını ve sorumluların kanunlara göre ciddi şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Toplantıda Cilin Eyaleti Vali Yardımcısı Cin Yühui'nin görevinden alındığı bildirildi. Vali Yardımcısı Cin, Çangşıng Life Sciencies'in merkez üssünün bulunduğu Cilin eyaletinde geçen yıl nisan ayından bu yana gıda ve ilaç idaresinin denetimini yürütüyordu.

Bunun yanı sıra Çangçung Belediye Başkanı Liu Çanglong ve bazı yetkililerin istifası istendi.

Ülkede geçen ay sonunda, Çin'in iki büyük aşı üretici şirketinden biri olduğu belirtilen Cilin eyaleti merkezli Çangşıng Life Sciences Ltd.'nin kuduz aşıları ile difteri, tetanos ve boğmacadan koruyan karma aşı DTaP'yi düşük standartta ürettiği, tarihi geçmiş aşı sıvılarını kullandığı ortaya çıkmıştı.

Üretim bilgi kayıtlarında sahtecilik yaptığı kaydedilen şirketin aşı üretimini durdurması ve kuduz aşılarını toplatması istenmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ülkede tepki çeken olaya yönelik yürütülen soruşturmada şirketin, 113 bin kuduz aşısının üretim tarihini sistematik olarak yanlış tuttuğu açığa çıkarılmış, ayrıca 252 bin 600 difteri, tetanos ve boğmacaya karşı kullanılan karma aşı DTaP'yi de düşük standartta ürettiği kaydedilmişti.

Öte yandan, şirkete yapılan soruşturma çerçevesinde üst düzey yöneticiler dahil 18 kişi gözaltına alınmıştı. Hukuki süreçleri devam eden bu kişilerin tutuklanmaları bekleniyor.

Bu arada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakanı Li Kıçiang skandalın ortaya çıkmasının ardından ilgili kurumlara çağrıda bulunarak soruşturma başlatılması talimatını vermişti.

Çin'de 2013 yılında da aşı skandalı patlak vermiş, hepatit B aşısı verilen iki aylık 8 bebeğin ölümünün ardından yetkililer harekete geçmişti.

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