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Çin'den İran'a "bölgesel meselelerde" destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 20:36 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: - "İran'ın bölgesel barış ve istikrarda yapıcı rol oynamasını destekliyor ve (Tahran yönetimi ile) bölgesel meselelerde yakın iletişim ve koordinasyon kurmayı arzu ediyoruz" - İran Meclis Başkanı Ali Laricani: - "Yeni şartlar altında İran, Çin ile karşılıklı siyasi güveni derinleştirmeyi arzu ediyor, uluslararası ve bölgesel meselelerde karşılıklı desteği artırmayı ve pragmatik iş birliğini teşvik ediyor"

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran'ın bölgesel meselelerde yapıcı rol oynamasını desteklediklerini ve Tahran yönetimiyle yakın iletişim ve koordinasyon kurmak istediklerini söyledi.

Çin Devlet Baskanı Şi Cinping, İran Meclis Başkanı Ali Laricani'yi başkent Pekin'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda kabul etti.

Görüşmede uluslararası ve bölgesel meseleler nasıl değişirse değişsin Çin'in İran ile kapsamlı stratejik ilişkiler geliştirme kararlılığının değişmeyeceğini belirten Şi, iki ülkenin yeni şartlar altında karşılıklı stratejik güveni ilerletmesi ve karşılıklı çıkarlara konu alanlarda birbirlerini desteklemesi gerektiğini kaydetti.

Şi, güvenlik, terörle mücadele ve kültür alanlarında iş birliği ve etkileşimin güçlendirilmesi ve iki ülkenin pragmatik iş birliğini uygun şekilde geliştirmek için orta yolda buluşması çağrısı yaptı.

Çin'in Ortadoğu'da uluslararası ve bölgesel taraflar arasında erken bir tarihte istikrar yolunda iş birliğini savunduğunu ifade eden Devlet Başkanı Şi, "İran'ın bölgesel barış ve istikrarda yapıcı rol oynamasını destekliyor ve bölgesel meselelerde yakın iletişim ve koordinasyon kurmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Laricani de ikili, dostane iş birliğini güçlendirmenin sadece iki ülkenin temel çıkarları için değil, Asya ve dünyada barış, istikrar ve kalkınma için de önemli olduğunu belirtti.

İran'ın Çin ile stratejik ve uzun dönemli bir perspektifle ilişkilerini geliştirdiğini kaydeden Laricani, "Yeni şartlar altında İran, Çin ile karşılıklı siyasi güveni derinleştirmeyi arzu ediyor, uluslararası ve bölgesel meselelerde karşılıklı desteği artırmayı ve pragmatik iş birliğini teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

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bölgesel barış ve istikrar çin İRAN karşılıklı siyasi güven

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