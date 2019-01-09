Çin'den Wall Street Journal'ın 1MDB yolsuzluğu haberine yalanlama

Wall Street Journal gazetesinin haberinde yer alan, Çin'in bundan önceki Malezya hükümetine, ülkedeki kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasına nüfuz ederek yargılanan sanıkların serbest kalmasını sağlamayı teklif ettiğine yönelik iddialar Çin tarafından yalanlandı.

Çin'in Kuala Lumpur Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Çin hükümetinin diğer ülkelerle ilişkilerinde asla siyasi bir şart öne sürmediği belirtilerek, "Çin'e yönelik yapılan asılsız suçlamaları kabul etmiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Çin'in dönemin Malezya hükümetine, yolsuzluk soruşturmasına müdahale teklifi karşılığında "Bir Kuşak, Bir Yol" projesinin Malezya ayağını kapsayan 34 milyar dolar değerindeki demir yolu ve doğal gaz boru hattı projelerini kabul ettirmeyi şart koştuğu iddialarına ise Büyükelçilik, şu şekilde cevap verdi:

"İki ülke, eşitlik ve ortak kazanç prensiplerini esas alarak 'Bir Kuşak, Bir Yol' projesini beraber desteklemiştir ve iş birliğimiz iki ülkenin de ekonomik gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayarak toplumlarımıza somut faydalar getirmiştir."