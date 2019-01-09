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Çin'den Wall Street Journal'ın 1MDB yolsuzluğu haberine yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 07:18 | Son Güncelleme

Çin'in Kuala Lumpur Büyükelçiliği, Wall Street Journal'ın haberindeki Çin'in bundan önceki Malezya hükümetine, ülkedeki 1MDB yolsuzluğu soruşturmasına nüfuz etmeyi teklif ettiği iddialarını yalanladı

Wall Street Journal gazetesinin haberinde yer alan, Çin'in bundan önceki Malezya hükümetine, ülkedeki kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasına nüfuz ederek yargılanan sanıkların serbest kalmasını sağlamayı teklif ettiğine yönelik iddialar Çin tarafından yalanlandı.

Çin'in Kuala Lumpur Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Çin hükümetinin diğer ülkelerle ilişkilerinde asla siyasi bir şart öne sürmediği belirtilerek, "Çin'e yönelik yapılan asılsız suçlamaları kabul etmiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Çin'in dönemin Malezya hükümetine, yolsuzluk soruşturmasına müdahale teklifi karşılığında "Bir Kuşak, Bir Yol" projesinin Malezya ayağını kapsayan 34 milyar dolar değerindeki demir yolu ve doğal gaz boru hattı projelerini kabul ettirmeyi şart koştuğu iddialarına ise Büyükelçilik, şu şekilde cevap verdi:

"İki ülke, eşitlik ve ortak kazanç prensiplerini esas alarak 'Bir Kuşak, Bir Yol' projesini beraber desteklemiştir ve iş birliğimiz iki ülkenin de ekonomik gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayarak toplumlarımıza somut faydalar getirmiştir."

İki ülke arasındaki iyi ilişkilere değinilen açıklamada, Başbakan Mahathir Muhammed'in liderliğinde ilişkiler için daha parlak bir gelecek inşası hedeflendiği belirtildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin dünkü haberinde Çinli yetkililerin, 2016'da Malezyalı hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmede, Çin hükümetinin etkisini kullanarak 1MDB soruşturmasında yargılanan eski Başbakan Necip Rezak'a yakın isimlerin hukuki süreçten kurtulmasını sağlamayı teklif ettiği iddia edilmişti.

Haberde Çinli yetkililerin, 1MDB yolsuzluğu sanıklarını soruşturmadan kurtarma karşılığında Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" projesinin Malezya ayağını oluşturan 34 milyar dolar değerindeki demir yolu ve doğal gaz boru hattı projelerini, Çin'in kâr edeceği şekilde onaylama şartı koştuğu öne sürülmüştü.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Kamu Kalkınma Fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paraların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.

Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30'un üzerinde suçlamayla yargılanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
1MDB çin Malezya Yolsuzluk

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